Fiat 500X zmienia się w "kabriolet". Nawiązanie do klubu jachtowego na Capri [WIDEO]

Fiat rozszerza ofertę modelu 500X i leciwego 500 o wersję Yachting Editions. Najbardziej charakterystyczną cechą tych modeli będzie miękki składany dach. O ile wersja „cabrio" występowała już w podstawowej wersji 500, o tyle dla 500X jest to nowość.

500X w wersji „cabrio" zadebiutował w krótkim teledysku „Welcome back dolce vita", który został nakręcony na Capri. Jako tło muzyczne posłużył francuski utwór Bon Entendeur vs Mouloudji: "L’amour".

W przeciwieństwie do modelu 500 Cabrio, gdzie dach i tylna szyba zostały zastąpione przez miękki dach, 500X Yachting zachował wszystkie elementy i panele, poza dachem, który jest otwierany w harmonijkę. Jest to ciekawa alternatywa dla dwudrzwiowego Volkswagena T-Roc Cabriolet, jednak nie można go do końca nazywać pełnoprawnym kabrioletem, jakimi były wycofane Range Rover Evoque Convertible czy Nissan Murano CrossCabriolet.

500X Yachting w momencie premiery będzie miał ekskluzywny lakier „Blu Venezia", miękki niebieski dach i detale z szczotkowanego chromu. We wnętrzu znalazło się miejsce na mahoniową wstawkę na desce rozdzielczej oraz białą tapicerkę z niebieskim szwem. Do tego dopasowany kolorystycznie brelok oraz aluminiowe listwy progowe z logo Yachting.

Włoski producent nie podał, co znajdzie się pod maską, ale należy przypuszczać, że będzie turbodoładowany silnik diesla 1,6 L, generujący 130 KM, gdyż na zdjęciach widać drążek zmiany biegów do manualnej skrzyni, wykończony drewnem.

Co się tyczy starzejącego się 500 Cabrio, to również otrzymuje wykończenie Yachting. Ten jest pomalowany w odcieniu „Blu Dipinto di Blu". Wewnątrz również znajdziemy wstawkę z drewna i jasne siedzenia.

Yachting Editions są pozycjami limitowanymi. Będą oferowane we Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii i Szwajcarii z numerowaną odznaką z inicjałami każdego kraju.