Nowe Polo GTI. Elektronika jak u starszych braci

Szósta generacja Volkswagena Polo zadebiutowała w kwietniu tego roku, teraz przyszedł czas na bardziej ostrą odmianę GTI. Zbudowana jest na platformie MQB Volkswagena, na potrzeby usportowienia pojazd został obniżony o 15 mm.

REKLAMA

Charakterystycznym elementem są światła. Podobnie jak w Golfie, Arteonie czy w pojazdach z serii ID tutaj również linia świateł jest przeciągnięta na grill. Zaraz nad nią rozciągnięta jest charakterystyczna czerwona linia i czerwony emblemat GTI. Polo zyskało również nowe, poszerzone zderzaki.

Co się tyczy samych świateł to dzięki wykorzystanej platformie Volkswagen mógł zainstalować matrycowe reflektory LED IQ.Light. Elementem charakterystycznym jest również tylne oświetlenie, które rozciąga się do środka pokrywy bagażnika.

Do Studia Biznes przyjechał kolejny SUV z wtyczką. Europejski nr 1 od Volkswagena

Nowe Polo GTI jest dostępne w pięciu kolorach: czarny Deep perłowy, szary Smoke metalik, czerwony Kings metalik, biały Pure specjalny i niebieski Reef metalik, przy czym trzy ostatnie można zamówić z kontrastowym dachem w kolorze czarnym. Standardowo auto porusza się na 17-calowych felgach ze stopów lekkich. Opcjonalnie można doposażyć auto w 18-calowe felgi.

We wnętrzu dominuje kolor czarny, szary i czerwony, a także dodatki w kolorze chromu. Czarny kolor dominuje ze względu na podsufitkę i słupki, natomiast czerwony reprezentowany jest przez szwy na kierownicy, siedzeniach i mieszku od dźwigni zmiany biegów. Jeśli chodzi o bagażnik, to teraz ma pojemność 351 litrów.

Nowe Polo GTI – technologia, która przejmie ster

Sercem Polo GTI jest turbodoładowana jednostka z bezpośrednim wtryskiem, która współpracuje z 7-biegową skrzynią DSG. Silnik jest zamontowany poprzecznie z przodu. Charakterystyczne jego cechy to: podwójny wtrysk (połączenie bezpośredniego wtrysku paliwa i wtrysku do kolektora dolotowego), komputer sterujący pracą silnika z czterordzeniowym procesorem oraz elektroniczny system sterowania zaworami dolotowymi.

Najciekawszą funkcją nowego Polo GTI jest system IQ.Drive Travel Assist, który umożliwia jazdę półautomatyczną. System może przejąć kontrolę nad kierowaniem, hamowaniem i przyspieszaniem przy prędkościach od 0 do 210 km/h. Jak to bywa przy tego typu oprogramowaniu, kierowca musi cały czas trzymać dłonie na kierownicy, na której zresztą znajduje się przycisk do uruchamiania systemu.

W Polo GTI zainstalowano najnowszy system multimedialny MIB3.1, który łączy nasze auto ze światem zewnętrznym. Pojawiła się również funkcja, która pozwala aplikacjom Apple CarPlay i Android Auto łączyć się z pojazdem bezprzewodowo.

Nowe Polo GTI posiada napęd na przód. Może wyżej wspomniane funkcje są już dobrze znane z innych modeli marki i nie są nowością, jednak mówimy tutaj o Polo, dla którego część funkcji jest całkowicie nowym rozdziałem pozwalając mu na walkę z droższymi modelami.