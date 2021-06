Lista pojazdów na prawo jazdy kat. B cię zaskoczy. Kampery i busy to tylko początek

Definicja prawa jazdy kategorii B jest prosta. Dokument uprawnia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej maksymalnie 3,5 tony. I choć w potocznym języku pod pojęciem tym ukrywają się przede wszystkim samochody osobowe, spektrum możliwości jest zdecydowanie szersze. A więc za kierownicą jakich jeszcze pojazdów może zasiąść prowadzący? Szczegółową listę opisujemy poniżej.

Prawo jazdy kat. B i auto dostawcze. Tak, ale uważaj na masę!

Prawo jazdy kategorii B pozwala na kierowanie chociażby samochodami dostawczymi - w tym dużymi vanami i autami terenowymi. A jeżeli o dostawczakach już mowa, to w ich ramach rozumie się także kampery i busy. Warunek? Ten dotyczy masy. Pojazd nie może ważyć więcej niż 3,5 tony (w przypadku dostawczaka to masa pojazdu i ładunku!). I to kluczowe, bo nie brakuje np. terenówek - szczególnie o amerykańskim rodowodzie - które mają masę wyższą niż np. 4 tony.

W przypadku busów, na kierowcę posiadającego wyłącznie kategorię B, czekają dodatkowe wymogi prawne. Przepisy ograniczają ilość foteli w pojeździe. Tych może być więcej niż 9. Jeżeli auto przewiduje możliwość przewożenia większej ilości osób, staje się bardziej autobusem niż busem. W ten sposób osoba siedząca za jego kierownicą powinna posiadać prawo jazdy kategorii D1 lub D.

Przyczepa też dla kategorii B? Tak - nie musi być lekka

Co z zestawem pojazdów? Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B ma możliwość ciągnięcia autem przyczepy. Przepisy nakładają na niego jednak dwa wymogi. Do pojazdu może podczepić głównie przyczepę lekką. Poza tym jej dopuszczalna masa całkowita nie powinna przekraczać 750 kilogramów. Co z przyczepą inną niż lekka? Też prowadzący ma taką możliwość. Dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie może jednak przekroczyć 3500 kilogramów.

Prawo jazdy kat. B to też motorower i motocykle!

Prawo jazdy kategorii B automatycznie daje też prowadzącemu dostęp do niektórych jednośladów. Może on prowadzić motocykl o pojemności silnika wynoszącej do 125 cm3 i mocy sięgającej 11 kW (pod warunkiem, że posiada uprawnienia co najmniej 3 lata), a do tego pojazdy ujęte w kategorii AM - to oznacza m.in. motorower i czterokołowiec lekki (w tym quada o masie do 350 kg i prędkości maksymalnej do 45 km/h).

Kategoria B to też unikalne dla Polski na mapie UE uprawnienia do kierowania traktorem oraz pojazdami wolnobieżnymi, a w tym koparkami, koparko-ładowarkami, walcami czy kombajnami. Uprawnienia obejmują też zespół złożonym z pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lekkiej (do 750 kilogramów dopuszczalnej masy całkowitej).