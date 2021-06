Wiosna ma to do siebie, że oznacza nie tylko pierwsze upały, ale też często naprawdę intensywne zjawiska pogodowe. A jednym z popularniejszych są burze połączone z ulewami. Czemu te są tak groźne? Po pierwsze ograniczają widoczność na drodze. Po drugie przygotowują zazwyczaj serię pułapek dla kierowcy. Podczas burzy i ulewy obrywają się gałęzie drzew, a do tego drogi zamieniają się w rwące potoki. A to tworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa, ale i samego samochodu. Co możesz uszkodzić w aucie wjeżdżając w taką kałuże? Lista jest dość długa i... kosztowna.



Głęboka kałuża? Uważaj na tablice rejestracyjne

Listę uszkodzeń w aucie powstających po wjeździe w kałużę najlepiej zacząć od najtańszych problemów. I zestawienie zdecydowanie otwiera zgubienie tablicy rejestracyjnej. "Blachy" są często wypłukiwane przez napór wody - a najlepszym dowodem istnienia zjawiska jest stos numerów, które zalegają w zagłębieniach po opadnięciu wody po większych opadach. Uzyskanie wtórnika będzie kosztować prowadzącego 40 zł. Większy kłopot jest taki, że z jedną tablicą samochód teoretycznie powinien zostać wycofany z ruchu.



Co można uszkodzić w aucie wjeżdżając w kałuże? Silny napór wody jest w stanie wyrwać z mocowań elementy nadkola, ewentualnie zderzak. Poza tym możliwe jest też skrzywienie tarcz hamulcowych. Kiedy tarcze się krzywią? Gdy są rozgrzane hamowaniem i zostaną nagle schłodzone po kontakcie z wodą. Uszkodzone hamulce wymagają wymiany - a ta w przypadku samochodu kompaktowego czy miejskiego będzie kosztować jakiś tysiąc złotych.

Co możesz uszkodzić w aucie wjeżdżając w kałuże? Alternator, elektryka i silnik

Po wjechaniu w głęboką kałużę kierowca może też spowodować uszkodzenie, które uniemożliwi dalszą jazdę. Przykład? W przypadku zalania alternatora może pęknąć jego obudowa. W efekcie układ elektryczny przestanie się ładować, silnik zgaśnie, a pojazd zatrzyma się. Naprawa? Regeneracja alternatora to wydatek na poziomie kilkuset złotych. Nowy kosztuje od 700 - 800 zł. A uszkodzenie prądnicy to dopiero początek! Bo kałuża może też zniszczyć silnik. Gdy woda zostanie zaciągnięta do układu dolotowego i trafi do komory spalania, motor będzie wymagał generalnego remontu.



Wjazd w głęboką kałużę może też skutkować zalaniem wnętrza, a także układu elektrycznego i elektroniki. Samo osuszenie samochodu nie wystarczy. Bo zawilgocona elektryka nawet po naprawie będzie objawiać się serią… tajemniczych awarii. Jak usunąć uszkodzenie na stałe? Należy wymienić przewody, sterowniki i silniczki elektryczne. To jednak wiąże się z ogromnym kosztem - naprawa pochłonie nawet kilkanaście tysięcy złotych. Tym samym w większości pojazdów używanych nie będzie opłacalna.

Co zrobić, aby nie uszkodzić auta w czasie ulewy?

Jak nie uszkodzić samochodu podczas jazdy w deszczu? Przede wszystkim kierowca powinien bacznie obserwować otoczenie i mieć chociażby minimalne rozeznanie w terenie. Dzięki temu będzie wiedział, w których punktach droga przebiega w zagłębieniu, a gdzie jest np. tunel lub wiadukt, pod którym mogło powstać chwilowe jezioro. Miejsc takich należy unikać - starać się je omijać lub objeżdżać okolicznymi ulicami. W miarę możliwości najlepiej też przerwać jazdę - szczególnie jeżeli kierowca znajduje się poza terenem zabudowanym, gdzie prędkość jest zdecydowanie wyższa od miejskiej.

Jazda w czasie deszczu

