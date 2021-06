Porsche 911 GTS zdefiniowane na nowo. Dużo czarnego

Około półtora roku temu zadebiutowała 911-ka 992 generacji, a teraz zadebiutowała odmiana GTS, która swoją pierwszą odsłonę miała 12 lat temu. 911 GTS obejmuje w sumie pięć wariantów:

- 911 Carrera GTS – napęd na tylne koła w wersji coupe i cabriolet

- 911 Carrera 4 GTS – napęd na wszystkie koła w wersji coupe i cabriolet

- 911 Targa 4 GTS – napęd na wszystkie koła

Porsche 911 GTS, czyli dużo czarnego

Wizytówką 911-ki GTS jest wiele elementów kolorze czarnym lub przyciemnianym. W przypadku wersji Targa kolorystyka ta obejmuje również pałąk ochronny oraz napis „targa". Inne elementy w kolorze czarnym z satynowym połyskiem obejmuje obręcze kół, listwę spojlera, grill pokrywy silnika oraz napis GTS na drzwiach i tyle auta. Jako opcja będzie można wybrać wersję z lakierem na wysoki połysk.

Porsche 911 GTS Porsche

Każde 911 GTS wyposażone jest w standardzie w pakiet Sport Design, który obejmuje charakterystyczny wygląd przedniego i tylnego pasa oraz progów. Obejmuje również on przyciemniane światła w technologii LED. GTS posiada również charakterystyczne tylne światła.

Czarny kolor również dominuje we wnętrzu. Głównym elementem wykończenia jest czarny materiał Race-Tex, który znajdziemy na fotelach, kierownicy, uchwytach i panelach drzwi, na pokrywie schowka i przy dźwigni zmiany biegów. W ramach pakietu wykończenia wnętrza GTS szwy ozdobne jak i pasy bezpieczeństwa opcjonalnie dostępne są w kolorach Carmine Red lub Crayon.

Porsche 911 GTS – silnik i skrzynie biegów

Porsche 911 GTS zasilany jest 6-cylindrowym silnikiem typu bokser, który generuje moc 480 koni mechanicznych. Jest to o 30 KM więcej niż to, co ma do zaoferowania aktualne 911 Carrera S i poprzednia generacja GTS. Natomiast moment obrotowy wynosi 570 Nm, czyli również o 20 Nm więcej niż jej poprzednik.

Porsche 911 GTS Porsche

Nowe 911 Carrera 4 GTS z 8-biegową przekładnią PDK przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,3 s. Jako alternatywa dla skrzyni PDK dla wszystkich wariantów GTS jest przewidziana 7-biegowa manualna skrzynia.

Dynamikę jazdy może dodatkowo poprawić pakiet Lightweight Design, który będzie po raz pierwszy dostępny dla 911 GTS. Obejmuje on zamontowanie lżejszych kubełkowych foteli, lekkiego oszklenia oraz lżejszego, sportowego akumulatora. Firma jest w stanie odchudzić pojazd o 25 kg. Pakiet ten usuwa również tylne fotele, doposażenie pojazdu w skrętną tylną oś, a także w dodatkowe elementy aerodynamiczne.