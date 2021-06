Mandat za niewłaściwy stan sanitarny pojazdu. Kto i kiedy dostanie za brud w aucie?

Nie ma się co oszukiwać, pandemia zmieniła otaczającą nas rzeczywistość. Wpłynęła na powstanie nowych nawyków, zweryfikowała sposób podróżowania, a także spowodowała powstanie kilku nowych... wykroczeń! Przykład? Idealny wynika z art. 117 par. 2 Kodeksu wykroczeń. Nakłada on na kierowców kolejny obowiązek. Mają oni zapewnić podróżnym tzw. odpowiednie warunki higieny i utrzymywać pojazd we właściwym stanie sanitarnym.

REKLAMA

Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym - art. 117 par. 2 Kodeksu wykroczeń.

Stan sanitarny pojazdu: kogo dotyczy?

Kogo dotyczy nowy obowiązek i czym tak naprawdę jest właściwy stan sanitarny pojazdu? Przepis - a także i sama kara - dotyczy wyłącznie przewoźników, a nie prywatnych kierowców. Znajduje odniesienie zatem do taksówek, busów, autobusów czy pociągów. Na czym polega obowiązek? Odnosi się nie tylko do kwestii utrzymywania czystości. Nakłada na kierowców obowiązek m.in. regularnego dezynfekowania miejsc, których często dotykają pasażerowie - a więc foteli, rączek czy klamek.



Te hybrydy plug-in od BMW podbijają rynek. Świetny zasięg i doskonałe finansowanie

"No dobra, wsiadajcie". Nigdy tak nie mów. Za dużo osób w aucie to utrata prawka

Mandat za niewłaściwy stan sanitarny pojazdu. Ile wynosi?

Niewłaściwy stan sanitarny pojazdu oznacza jedną z trzech sankcji. Po pierwsze kierowca może zostać ukarany mandatem - ten będzie opiewał na kwotę wynoszącą od 100 do 250 zł. Po drugie funkcjonariusz może skierować sprawę do sądu - a wtedy grzywna może sięgnąć 1500 zł. Po trzecie policja ma też możliwość skierowania wniosku o ukaranie do Sanepidu. A w takim przypadku prowadzący powinien liczyć się z karą wynoszącą od 5 do nawet 30 tys. zł.

Te hybrydy plug-in od BMW podbijają rynek. Świetny zasięg i doskonałe finansowanie

Policja będzie sprawdzać stan sanitarny pojazdu w dwóch przypadkach. Najczęściej będzie się to odbywać w ramach rutynowej kontroli drogowej - bo prowadzący zostanie zatrzymany np. za przekroczenie prędkości, ewentualnie w ramach działań prewencyjnych. Poza tym kontrola jest też możliwa na wniosek pasażerów - gdy ci nie będą zadowoleni z poziomu czystości panującego we wnętrzu busa czy taksówki.





Zobacz wideo Nagrywali wypadek, a ich z kolei nagrały policyjne kamery. Teraz kierowców czekają mandaty

Te hybrydy plug-in od BMW podbijają rynek. Świetny zasięg i doskonałe finansowanie