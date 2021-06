Padła ci klimatyzacja, z nieba leje się żar? Najlepsze sposoby na schłodzenie samochodu

Klimatyzacja to w nowych samochodach praktycznie oczywistość, po polskich drogach wciąż jeździ jednak sporo starszych aut, a i w tych nowszych czasem może dojść do awarii układu. W takiej sytuacji trzeba sobie radzić innymi sposobami. Jest ich kilka. Warto dbać o regularny przewiew powietrza. Możliwie często otwierać szyby. W prawdziwe upały nieocenione mogą się okazać niektóre gadżety. Nie kosztują dużo, a w podbramkowej sytuacji mogą pomóc. Już za 20 złotych kupicie niewielki wentylatorek na baterię, akumulator lub podpinany pod gniazdo zapalniczki.

Sposoby na upały za kółkiem - przed jazdą wywietrz samochód

Temperatura w kabinie nagrzanego samochodu może być nawet dwukrotnie wyższa niż ta na zewnątrz. Polecamy przed jazdą otworzyć drzwi i chwilę poczekać. Najlepiej więcej niż tylko te kierowcy, ponieważ zapewnicie przewiew. Kilka lub nawet kilkanaście stopni Celsjusza mniej pozwoli w bardziej komfortowych warunkach ruszyć w drogę. Uchronimy tym samym organizm przed szokiem termicznym, ewentualnym przeziębieniem i dekoncentracją. Warto też ustawić dmuchawę na najwyższą prędkość, by przyspieszyć wymianę powietrza.

Podczas jazdy zawsze zachowujemy zdrowy rozsądek. Chłodzenie klimatyzacją może doprowadzić w skrajnych przypadkach do szoku termicznego, a często do przeziębienia. Pamiętajmy też, że rozchorować można się i w aucie bez klimatyzacji. Otwieranie szyb na przestrzał w czasie jazdy może natomiast skutkować zesztywnieniem mięśni szyi, paraliżem mięśni twarzy lub zapaleniem ucha. Przy szybszej jeździe polecamy trochę podnieść szyby - wiatr nie będzie tak groźny, a w kabinie zrobi się ciszej.

Sposoby twojego dziadka, czyli jak szybko i sprytnie schłodzić wnętrze samochodu

Nie daj się samochodowi nagrzać. Przydać się może mata albo zmiana miejsca parkingowego

W każdym większym markecie lub na internetowych aukcjach, można kupić specjalną matę odbijającą promienie słoneczne. Najtańsze są dostępne już za 15-20 złotych. Do sedana warto kupić dwie, bowiem nachylenie tylnej szyby również mocno wpływa na podwyższenie temperatury w kabinie. Montaż jest dziecinnie prosty. Wystarczy zaczepić ją za lusterko wsteczne i przytrzasnąć drzwiami. Ponadto, słońce w zenicie negatywnie wpływa na plastiki. Dość częstym przypadkiem w starszych autach są popękane, zdeformowane i wyblakłe połacie tworzyw na desce rozdzielczej. To samo dzieje się w kabrioletach.

W dużych miastach każdego dnia trwa walka o miejsce parkingowe. Sytuacja wygląda o niebo lepiej w wakacje, gdy parkingi pustoszeją i zdecydowanie łatwiej znaleźć bardziej komfortowy skrawek terenu dla naszego auta. Warto wówczas szukać miejsca zacienionego lub parkingu z zadaszeniem. . Najwięcej ciepła dostaje się do wnętrza przez przednia szybę. Jeśli nie macie możliwości uniknięcia wystawienia samochodu na słońce, ustawcie pojazd tyłem do niego. Kilka stopni mniej zrobi różnicę.

W walce z upałami pomóc może oklejenie szyb

Wyraźnie droższą, ale skuteczną inwestycją będzie przyciemnienie szyb bocznych i tylnej. Za 350-500 złotych spowolnicie nagrzewanie się wnętrza i ochronicie pasażerów przed bezpośrednim działaniem słońca. Warto pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów, pole widzenia kierowcy musi wynosić 180 stopni. W związku z tym, oklejenie przedniej szyby skończy się zabraniem dowodu rejestracyjnego.

Mandat za używanie klimatyzacji w zaparkowanym aucie. Tak, to możliwe!

Naprawisz klimatyzację? Nie przesadź z chłodem

Przyjemny chłód z klimatyzacji może być zgubny. Warto używać jej rozsądnie, by zminimalizować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek efektów ubocznych. Polecamy ustawić nawiew na nogi i szybę. Jeśli Wasze auto wyposażono w przycisk automatycznej regulacji kierunku dmuchawy, należy ograniczyć nawiew na twarz i klatkę piersiową. Unikniecie w ten sposób możliwości przeziębienia, bólu gardła i wysuszenia śluzówki. Po kilku kilometrach, dobrym odruchem będzie zmniejszenie intensywności nawiewu.

Należy też pamiętać, by utrzymywać temperaturę w samochodzie około 6-8 stopni niższą, niż na zewnątrz. Przy 40-stopniowych upałach to niemożliwe, więc by uniknąć szoku termicznego prowadzącego to problemów z układem krążenia, dojeżdżając do celu zwiększajcie stopniowo temperaturę. Lekarze zalecają też, by nie schodzić poniżej 21 stopni Celsjusza.

Klimatyzacja w samochodzie FRANCISZEK MAZUR