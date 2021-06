Tablice rejestracyjne dla rowerów i hulajnóg. Była petycja. Jest odpowiedź ministerstwa

Zobacz wideo Próbował jechać na rowerze, ale był zbyt pijany. W końcu upadł, uszkodził cudzy samochód i wymagał pomocy

Temat wprowadzenia obowiązku montowania tablic rejestracyjnych w rowerach i hulajnogach elektrycznych wraca co jakiś czas (i to nie tylko w Polsce). Zwolennicy rozwiązania argumentują, że znacząco poprawiłoby to bezpieczeństwo na drogach, bo kierowcy jednośladów przestaliby być na nich anonimowi.

REKLAMA

Już wiadomo. Nie będzie tablic rejestracyjnych dla rowerów

Tydzień temu temat wrócić za sprawą stowarzyszenia LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, które złożyło do rządu petycję w tej sprawie. Aktywiści tłumaczyli, że wprowadzenie tablic pozwoli m.in. na ściganie rowerzystów, którzy spowodowali wypadek lub nie przestrzegają obowiązku jazdy po drodze dla rowerów. Zmiany miałyby też pomóc szybciej odnaleźć skradzione rowery i określić liczbę rowerów na ulicach polskich miast.

Teraz Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na apel aktywistów. Resort wytłumaczył, że tablice rejestracyjne zgodnie z przepisami montowane są tylko w pojazdach "objętych wspólnotowymi regulacjami w zakresie homologacji pojazdów". Wobec nich wydaje się też dowody rejestracyjne.

Resort zaznaczył, że rowery i hulajnogi nie mieszczą się w tych regulacjach i rząd nie planuje zmian w tym zakresie. Przypomniał również, że odpowiednie organy zajmują się egzekwowaniem przez cyklistów i użytkowników hulajnóg przepisów. Również przepisu mówiącego o dostosowaniu prędkości roweru i hulajnogi do prędkości pieszych podczas poruszania się chodnikiem.

Informujemy, że odpowiednio do Dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów i art. 71 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym rejestracją mogą być objęte pojazdy, które są jednocześnie objęte wspólnotowymi regulacjami w zakresie homologacji pojazdów, dla których wydaje się dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne. Rowery i hulajnogi nie podlegają zarówno wspólnotowej, jak i krajowej procedurze homologacji typu pojazdu. W związku z tym rowery i hulajnogi nie podlegają obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego. Ministerstwo Infrastruktury nie przewiduje zmian w tym zakresie

- czytamy w odpowiedzi MI.