Już jest! Volkswagen Multivan nowej generacji

O Volkswagenie Multivanie T7 mówiło się już od dawna i wreszcie jest! Największą nowością bez wątpienia, że teraz jest to auto hybrydowe typu plug-in, o czym świadczy chociażby nazwa eHybrid. Połączono silnik 1.4 TSI z silnikiem elektrycznym o mocy 85 kW. W sumie auto dysponuje 218 KM mocy. Pod podłogą Vana znalazła się bateria o pojemności 13 kWh, a złącze do ładowania znajduje się po prawej stronie. Napęd eHybrid przenoszony jest tylko za pomocą skrzyni DSG.

Volkswagen Multivan T7 Volkswagen

Jeśli klienci nie będą przekonani do aut w części elektrycznych, to Volkswagen pozostawia im wybór. W ofercie znalazły się również konwencjonalne silniki: 1.5 TSI o mocy 136 KM lub 2.0 TSI z 204 KM mocy. W przyszłym roku do oferty również trafi silnik wysokoprężny, który będzie produkował 150 KM. Obojętnie, jaki silnik się wybierze, do dyspozycji będzie dana tylko skrzynia biegów DSG.

Większy od poprzednika, a wnętrze ustawne

Multivan T7 jest wyraźnie większy od swojego poprzednika, ale nie wyższy. Nowa odsłona ma 1941 mm szerokości, 4973 mm długości i 1903 mm wysokości. Również rozstaw osi się zwiększył i teraz wynosi 3124 mm. Można też zamówić wersję przedłużaną, ale w tym wypadku rozstaw osi się nie zmienia. Co się tyczy przestrzeni bagażowej to jej wartość wynosi 4053 L.

Volkswagen Multivan T7 Volkswagen

Co się tyczy wnętrza, to na tyle auta znajdziemy trzy osobne fotele, które można dowolnie przesuwać i demontować niezależnie od siebie. Drugi rząd również można składać, ale również obracać o 180 stopni. Pomiędzy siedzeniami znalazło się miejsce na przesuwny, modułowy stół.

Nad głowami pasażerów znajduje się szklany dach panoramiczny, natomiast kierowca i pasażer mają do dyspozycji 10-calowy ekran dotykowy od multimediów, a kierowca do tego posiada jeszcze ekran ze wskaźnikami o rozmiarze 10,25 cala. Klient może również zamówić wyświetlacz head-up.

Naszpikowany technologią

Układ kabiny jest minimalistyczny, ale pod jej powierzchnią znajduje się sporo nowoczesnej technologii. Standardowy pakiet informacyjno-rozrywkowy VW nosi nazwę Ready 2 Discover i obejmuje bezpłatną usługę We Connect, która oferuje między innymi pomoc w razie awarii. We Connect Plus jest dostępny bezpłatnie przez trzy lata i udostępnia wszystkie rodzaje połączonych usług, takich jak nawigacja, raporty o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i nie tylko. Na system audio składa się 14 głośników firmy Harmon Kardon. W całym wnętrzu znalazły się oczywiście porty ładowania dla różnych urządzeń.

Volkswagen Multivan T7 Volkswagen

Według Volkswagena w Multivanie kierowca znajdzie 34 różne systemy wspomagające jego jazdę. Na pokładzie znalazł się między innymi system Car2X, czyli lokalny system ostrzegania. Auto komunikuje się z innymi pojazdami i systemami bezpieczeństwa informując kierowcę o niebezpieczeństwie na jego drodze.

Volkswagen nie podał jeszcze cen i dostępności modelu.