Ford bije rekordy sprzedaży. W USA jest 70 tys. zamówień na elektrycznego pick-up'a

Sprzedaż pojazdów zelektryfikowanych Forda wzrosła w maju o 184 proc., osiągając nowy rekord z wynikiem 10 364 sztuk. Wzrost ten zapewniły Mustang Mach-E (1 945 egzemplarzy), F-150 PowerBoost (2 852 sztuki) oraz Ford Escape, czyli odpowiednik europejskiego Forda Kuga (3 617 sztuk). Sprzedaż Explorera Hybrid również odnotowała wzrost o 132 proc. w stosunku do tego samego okresu rok temu, przy sprzedaży 1 156 egzemplarzy.

Wracając do modelu Mach-E, od początku roku Ford sprzedał 10 510 elektrycznych Mustangów Mach-E. Kalifornia jest największym rynkiem dla tego całkowicie nowego, wysokowydajnego elektrycznego SUV-a – jeden na cztery egzemplarze Mach-E jest sprzedawany w tym stanie.

Wzrost sprzedaży małych SUV-ów

Dzięki nowym Bronco Sport i Escape, Ford zwiększył swój udział w segmencie małych SUV-ów. Majowy udział Forda w sprzedaży detalicznej wzrósł o prawie 4 punkty procentowe w segmencie małych SUV-ów, przy czym oba modele zwiększają sprzedaż marki do dwóch bardzo różnych grup klientów.

Sprzedaż Forda Bronco Sport rośnie, jednocześnie pozyskując jeszcze nowych klientów. Aż 63 proc. klientów Bronco Sport pochodzi obecnie spoza marki Ford. Większość z nich stanowią dotychczasowi klienci marki Jeep.

Duże SUV-y i pick-upy nadal w modzie

W pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku do klientów trafiło 316 359 ciężarówek serii F, to wzrost o 4,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i ponad 53 000 pojazdów więcej niż kolejny konkurent na liście. Seria F – najlepiej sprzedająca się ciężarówka Ameryki – nadal sprzedaje się w rekordowym tempie.

Sprzedaż detaliczna SUV-ów marki Ford osiągnęła najlepsze wyniki majowe od 2003 roku, podczas gdy sprzedaż Rangera odnotowała najwyższą wartość w maju od 2004 roku! SUV-y marki Ford sprzedają się o 51,8% lepiej w porównaniu do ubiegłego roku, między innymi dzięki wprowadzeniu nowych produktów, takich jak Bronco Sport i Mustang Mach-E oraz kontynuacji doskonałej sprzedaży modeli Escape, Explorer i Expedition. Ponadto z całkowitą sprzedażą na poziomie 14 303 sztuki, sprzedaż Rangera wzrosła o 41,8% w stosunku do maja zeszłego roku.

Maj był kolejnym miesiącem, w którym Ford konsekwentnie realizował swoją strategię elektryfikacji gamy modelowej. Pokazaliśmy światu w pełni elektryczną wersję najlepiej sprzedającej się ciężarówki w Ameryce, czyli F-150 Lightning. W ciągu zaledwie 2 tygodni ponad 70 000 klientów zdecydowało się wpłacić opłatę rezerwacyjną na to auto! Kolejną ciekawostką z rynku amerykańskiego jest fakt, że po raz pierwszy w historii Forda majowa produkcja elektrycznego Mustanga Mach-E była wyższa, niż produkcja Mustanga z konwencjonalnym napędem

– powiedział Piotr Pawlak, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska Sp. z o.o.

W Europie z kolei zapowiedzieliśmy start programu testów nowego w pełni elektrycznego E-Transita, przeprowadzanych przez klientów oraz rozpoczęliśmy dostawy pierwszych Mustangów Mach-E do użytkowników. A w Polsce? Zrównaliśmy wysokość rat przy wynajmie Kugi PHEV i tej napędzanej silnikiem benzynowym 1.5 EcoBoost, by klienci mogli przekonać się do zalet tego typu napędu, bez ponoszenia wyższych kosztów. Ponadto imponująca jest – a właściwie była – sprzedaż Mustanga Mach-E, gdyż cały przewidziany dla polskiego rynku nakład sprzedał się w oka mgnieniu!

– dodał Piotr Pawlak.

