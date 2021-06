Jak szybko schłodzić wnętrze samochodu w upalny dzień? Te sposoby znał twój dziadek

Samochód pozostawiony na słońcu bardzo szybko się nagrzewa. Gdy na zewnątrz panują trzydziestostopniowe upały, temperatura w kabinie może przekroczyć 60 stopni Celsjusza. Większość współczesnych aut jest wyposażonych w klimatyzację, która znacznie ułatwia podróżowanie w letnie dni. Istnieje jednak kilka trików, które pomogą szybciej schłodzić kabinę.

REKLAMA

Zrób przeciąg i trzaskaj drzwiami

Niezależnie od tego, czy auto posiada klimatyzację czy nie, najszybszym sposobem na schłodzenie kabiny jest wyrzucenie z niej rozgrzanego powietrza i zastąpienie go świeżym. Dlatego przed rozpoczęciem podroży dobrze jest otworzyć w samochodzie okna albo nawet drzwi "na oścież". Taki przeciąg wywietrzy kabinę i wpuści do środka świeże, chłodniejsze powietrze. Choć brzmi niedorzecznie, pomóc może też kilkakrotne trzaśnięcie drzwiami, które dosłownie "wypchnie" z kabiny większość nagrzanego powietrza.

Auto bez klimatyzacji, czyli sprytne sposoby na upały w czasie jazdy

Jak najszybciej rusz w drogę

Gdy wstępnie wywietrzymy kabinę, powinniśmy od razu ruszyć w drogę. To dobry moment na włączenie klimatyzacji, ale warto jeszcze na kilka minut zostawić uchylone okna. Nawiew zacznie chłodzić wnętrze, ale ciepłe powietrze gromadzące się w górnej części samochodu (a więc na wysokości naszej głowy) będzie miało gdzie uciec.

Skoro jesteśmy przy klimatyzacji warto pamiętać o tym, by wnętrze schładzać stopniowo i nie kierować na siebie maksymalnej mocy zimnego strumienia powietrza. To prosty sposób na złe samopoczucie. Różnica temperatur panujących w aucie i na zewnątrz powinna wynosić kilka stopni. Daje to gwarancję, że przy wsiadaniu bądź wysiadaniu z samochodu organizm nie dozna skoku temperatur, które mogą skończyć się objawami przypominającymi przeziębienie.

Nadciągają kolejne upały. Pamiętaj, że za chłodzenie się w aucie możesz dostać mandat

Jak zabezpieczyć samochód przed przegrzaniem?

Poza wiedzą dotyczącą skutecznego schłodzenia samochodu, dobrze jest zapobiegać jego przegrzaniu. Pozostawiając samochód podczas upału na otwartej przestrzeni warto osłonić przednią szybę. Osłony wykonane z folii odbijającej promienie słoneczne kupimy na niemal każdej stacji benzynowej za kilkanaście złotych. Większość ciepła dostaje się do kabiny właśnie przez szybę (to duża, płaska i nieizolująca powierzchnia), więc osłonięcie jej foliową zasłoną znacznie ograniczy nagrzewanie się wnętrza. Alternatywą dla mobilnej osłony jest przyciemnienie szyb. W Polsce jest jednak ograniczone przepisami - przyciemnić możemy jedynie boczne szyby i tylną.

Najlepszym rozwiązaniem jest zostawianie auta w zacienionych miejscach. Nie tylko zapobiega to przegrzaniu się kabiny, ale też chroni samochód. Słońce jest bowiem bezlitosne nie tylko dla powłoki lakierniczej (lakier często eksponowany na słońce potrafi blednąć, a nawet się łuszczyć), ale także dla opon i plastików wewnątrz auta, które parcieją pod wpływem długotrwałej ekspozycji na promieniowania UV.

Upał spowalnia reakcje kierowcy - czas reakcji wydłuża się nawet o 22 proc.

Panel klimatyzacji fot. Piotr Mokwiński