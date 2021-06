Mandat za brak przeglądu to początek. Kiedy policja wycofa auto z ruchu?

Brak przeglądu to brak… dowodu rejestracyjnego!

Policjanci podczas kontroli drogowej mogą np. zbadać trzeźwość kierowcy, ale też w każdym przypadku skontrolują dokumenty. Sprawdzą czy prowadzący nie ma odebranych uprawnień oraz czy pojazd ma ważną polisę OC oraz przegląd techniczny. Co w sytuacji, w której okaże się że termin badania wykonanego w SKP minął? W pierwszej kolejności funkcjonariusze są zobligowani do odebrania kierowcy dowodu rejestracyjnego. Obecnie dokumentu nie zabiera się fizycznie, a jedynie wprowadza właściwą adnotację do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Jak odzyskać odebrany dowód rejestracyjny? Droga tak naprawdę jest jedna. Kierowca musi udać się na przegląd techniczny do stacji kontroli pojazdów - a jeżeli auto posiada usterki, to najpierw je usunąć. Po pozytywnym wyniku badania adnotacja pojawi się w systemie CEP. Tym samym dowód rejestracyjny zostanie "elektronicznie" zwrócony kierowcy.

Ile wynosi mandat za brak przeglądu? Do 500 zł

Odebranie dowodu to dopiero pierwszy z kroków, jaki mogą poczynić funkcjonariusze. Bo realnym scenariuszem jest też mandat za brak przeglądu. Na szczęście grzywna nie jest obowiązkowa. Poza tym policjanci mają możliwość miarkowania jej wysokości. Na podstawie oceny konkretnej sytuacji mogą ukarać kierowcę mandatem wynoszącym od 20 do 500 zł.

Odebranie dowodu rejestracyjnego i mandat wynoszący do 500 zł to dotkliwa kara. Na tym jednak spektrum możliwości nie kończy się. Bo policja ma też możliwość podjęcia decyzji o natychmiastowym wycofaniu samochodu z ruchu. Stanie się tak w przypadku, w którym zachodzi uzasadnione podejrzenie, że auto zagraża innym użytkownikom drogi - ma np. poważnie uszkodzony układ hamulcowy. Wycofanie z ruchu wiąże się z tym, że w dalszą drogę pojazd wybierze się wyłącznie na lawecie.

Mandat za brak przeglądu? To początek finansowej odpowiedzialności…

Jak kierowcy traktują jazdę bez ważnego badania technicznego? Większość zdaje się bagatelizować problem. I to poważny błąd! A decydują o tym nie tylko konsekwencje, które prowadzący może ponieść w razie kontroli drogowej. Jeszcze poważniej sytuacja wygląda w przypadku kolizji. Gdy pojazd nie miał ważnego badania technicznego, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty z polisy AC. Co z ubezpieczeniem OC sprawcy, gdy przeglądu nie miał pojazd poszkodowanego? Wypłata zostanie zmniejszona - bo niesprawność czy też brak przeglądu mogły mieć wpływ na rozmiar powstałych szkód.