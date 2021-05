Czy tablice rejestracyjne to dane osobowe?

W świecie RODO można się łatwo pogubić. Czy numery rejestracyjne to dane osobowe? Choć to nie do końca logiczne, to w świetla prawa tak. Tablice rejestracyjne są daną osobową tak jak choćby nr PESEL.

Fot. Anna Jarecka / Agencja Gazeta