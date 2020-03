E-kontrola opłat parkingowych - system działa lepiej niż się spodziewano. Aktualizacja po dwóch miesiącach

W Warszawie od 7 stycznia działa system e-kontroli opłat za parkowanie. Dwa elektryczne samochody Nissan Leaf jeżdżą po stołecznych ulicach i skanują tablice rejestracyjne zaparkowanych pojazdów. Następnie porównują je z danymi z parkometrów. Na tej podstawie znacznie szybciej niż w przypadku pieszego patrolu można zweryfikować, który kierowca nie opłacił postoju.

Skuteczność ciągle rośnie

Po pierwszych dwóch tygodniach działania systemu e-kontroli, odnotowano wzrost płatności w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o około 10 proc. Teraz jest jeszcze lepiej. Zapytaliśmy Mikołaja Pieńkosa, naczelnika Zarządu Dróg Miejskich, jak sprawdza się nowy system po ponad dwóch miesiącach działania:

Celem systemu e-kontroli było uszczelnienie systemu poboru opłat, bo do tej pory zbyt wielu kierowców unikało płacenia za parkowanie. W tej chwili, po 2 miesiącach funkcjonowania systemu, widzimy jego pozytywny wpływ – kierowcy częściej płacą za parkowanie, rośnie zwłaszcza liczba długich postojów całodniowych. To prawdopodobnie osoby, które wcześniej kalkulowały że bardziej opłaca się unikać opłat – a teraz ze względu na nieuchronność kary zaczęły płacić.

Wprowadzenie rygorystycznych kontroli opłat parkingowych miało także na celu zwiększenie rotacji pojazdów w ścisłym centrum. To nie do końca poszło zgodnie z planem, ale wzrosła liczba całodniowych postojów, które do tej pory się "nie kalkulowały".

Strefa Płatnego Parkowania w Lublinie Fot. Krzysztof Mazur / Agencja Gazeta

Parkowanie cały dzień jest tańsze niż mandat

W Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie obowiązują następujące stawki za postój:

minimalna opłata za postój wynosi 0,50 zł, co jest równoważne 10 minutom postoju,

pierwsza godzina – 3,00 zł,

druga godzina – 3,60 zł,

trzecia godzina – 4,20 zł,

czwarta i kolejne godziny – po 3,00 zł.

Parkowanie jest płatne w godzinach 8-18. Zatem kierowca, który zaparkuje swoje auto o 8 rano i zostawi je tam do godziny 18, zapłaci 31 zł 80 gr. Jeśli natomiast nie wniesie opłaty w parkometrze (i zostanie "złapany"), opłata dodatkowa jaką będzie musiał uiścić, wyniesie 50 zł. Dlatego wielu kierowców wychodziło z założenia, że "nie opłaca" im się płacić za postój, bo szansa na to, że zostaną przyłapani na gorącym uczynku była stosunkowo nikła. Teraz, po wprowadzeniu e-kontroli każdy zakątek Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie jest kontrolowany kilka razy dziennie.

Statystyki

Podczas wstępnych testów potwierdzono ponad 90-procentową skuteczność działania e-kontroli, a już pierwsze dni przyniosły efekty. W ciągu zaledwie 10 minut możliwe jest sprawdzenie aż 260 pojazdów. Funkcjonariusz straży miejskiej (a tych w stolicy pracuje pięćdziesięciu), który porusza się pieszo, potrzebowałby na sprawdzenie tylu aut około godziny.

W styczniu oba pojazdy „złapały” 12 196 przypadków braku opłaty, w lutym - 13 739 przypadków. Wynika to z tego, że system po początkowym okresie pracuje coraz wydajniej (liczba skontrolowanych przypadków wzrosła o 25% - z 102 934 do 128 067). Ogólnie zatem udział kierowców niepłacących za parkowanie spadł z 12% w styczniu do 11% w lutym. Mamy nadzieję że będzie nadal szybko spadał

- mówi w rozmowie z Moto.pl Mikołaj Pieńkos, naczelnik Zarządu Dróg Miejskich.

Czy dwa auta wystarczą?

Póki co Zarząd Dróg Miejskich dysponuje dwoma pojazdami zdatnymi do e-kontroli. Według Karoliny Gałeckiej, rzecznika prasowego ZDM, dwa samochody wystarczą, by każde miejsce postojowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego skontrolować przynajmniej raz dziennie. Jednak jak dowiedzieliśmy się podczas rozmowy z naczelnikiem ZDM, rozważany jest zakup trzeciego samochodu do e-kontroli, prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

Samochód do elektronicznej kontroli pojazdów stojących w strefie płatnego parkowania w Warszawie Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta