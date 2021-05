Hierarchia znaków drogowych. Czy policjant jest ważniejszy od świateł?

Hierarchia znaków drogowych:

Kierujący ruchem - w tym np. policjant Sygnalizacja świetlna Znaki drogowe Przepisy ruchu drogowego - w tym np. zasada prawej ręki

Zobacz wideo Tylko 8 sekund. Tyle potrafi trwać zielone światło dla pieszych w Warszawie. "Biegnę, aż wpadnę pod koła"

Najważniejszy na drodze jest kierujący ruchem!

Najwyższy priorytet w kwestii wydawania sygnałów drogowych ma kierujący ruchem. To do jego poleceń należy się stosować - bez względu na wskazania znaków drogowych czy nawet sygnalizacji świetlnej (która wcale nie musi być wyłączona). Kiedy na drodze pojawia się kierujący ruchem? Gdy np. uszkodzą się światła drogowe, w celu rozładowania zatoru drogowego lub z uwagi np. na ograniczenia w ruchu wynikające z wypadku lub organizacji imprezy. Warto pamiętać o tym, że uprawnienia do kierowania ruchem mają nie tylko funkcjonariusze policji. Kto jeszcze może regulować ruch?

REKLAMA

żołnierz żandarmerii wojskowej,

funkcjonariusz straży granicznej,

inspektor Inspekcji Transportu Drogowego,

umundurowany inspektor kontroli skarbowej,

funkcjonariusz celny,

strażnik gminny lub miejski,

osoba działająca w imieniu zarządcy drogi,

strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie lasu lub parku,

strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,

funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób,

pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.

Hierarchia sygnałów: numer dwa to światła, trzy znaki

Drugie miejsce w hierarchii znaków drogowych zajmuje sygnalizacja świetlna. Znosi ona znaczenie znaków drogowych i wyznacza w jakim momencie mają poruszać się pojazdy w określonym kierunku. W sytuacji, w której sygnalizacji świetlnej nie ma lub jest ona wyłączona, zasady ruchu drogowego (a w tym pierwszeństwo przejazdu) zaczynają wyznaczać znaki - pionowe i poziome.

Słupki przy drodze: po co są i co oznaczają wpisane na nich cyfry?

Nie ma świateł i znaków? Zasady ruchu wyznaczają przepisy

Najniżej w hierarchii sygnałów znajdują się przepisy prawa o ruchu drogowym. W ten sposób np. zasada prawej ręki obowiązuje dopiero wtedy, gdy przy drodze nie ma znaków, sygnalizatora ani ruchem nie kieruje policjant. Jak się zachować? W sytuacji, w której przecinają się kierunki jazdy, pierwszeństwo zawsze ma ten pojazd, który nadjeżdża z prawej strony. Zasada ta stanowi absolutną podstawę ruchu drogowego - dlatego poznaje się ją na jednej z pierwszych lekcji nauki jazdy. Skrzyżowania równorzędne nie są popularnym widokiem w Polsce - zdarzają się głównie na uliczkach osiedlowych. Za granicą rozwiązanie jest dużo popularniejsze.