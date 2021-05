Słupki przy drodze: po co są i co oznaczają wpisane na nich cyfry?

Słupki przy drodze mają charakterystyczny wygląd. Są wykonane z białego tworzywa sztucznego oraz posiadają ukośny pasek malowany na czerwono. Jaką pełnią rolę? Przede wszystkim mają stanowić dla kierowców informację mówiącą o granicy drogi - wskazują jej prawą i lewą krawędź. Co więcej, po ich ustawieniu stwierdzić można np. że droga skręca w prawo, ewentualnie na danym odcinku rozszerza się. Bardzo ważne w przypadku słupków drogowych jest to, że informacja zapisana na nich jest czytelna także w nocy czy w czasie trudnych warunków drogowych. A to za sprawą elementów odblaskowych koloru białego i czerwonego.

Słupki drogowe zawierają informację o danym odcinku trasy

Oczywiście wskazywanie szerokości i ukształtowania drogi to dopiero pierwsza z funkcji, które zostały przypisane słupkom drogowym. Bo oznaczenia prowadzące zawierają też dwa lub trzy numery. Co one wyrażają? Pierwsza liczba (znajdująca się na samej górze) wskazuje numer drogi, na której aktualnie znajduje się kierowca. Kolejna wskazuje kilometr drogi, na którym w tym momencie porusza się pojazd. Trzecia z liczb ma za zadanie doprecyzowanie dystansu - mówi o setnej części kilometra.

Informacje dotyczące drogi przekazywane przez słupki umieszczone przy jezdni z pewnością stanowią ciekawostkę. Tak naprawdę jednak ich zastosowanie praktyczne jest ważniejsze niż mogłoby się to wydawać. Bo o ile dziś raczej nie wykorzystuje się ich do nawigowania - kierowcy mają nawigację w komórce, o tyle przydadzą się wtedy, gdy dojdzie np. do wypadku drogowego i prowadzący będzie chciał wezwać pomoc. Na podstawie informacji zawartej na słupku drogowym będzie w stanie bardzo precyzyjnie określić swoje położenie - tak żeby służby ratunkowe dotarły na miejsce jak najszybciej.

Słupki drogowe przydają się podczas ostrzegania… przed policją!

Warto w tym momencie wskazać, że informacja dotycząca konkretnego odcinka drogi zapisana na słupku może być przydatna z jeszcze jednego punktu widzenia. I doskonale wiedzą o tym chociażby użytkownicy CB radia. Mogą bowiem "puścić w eter" informację o patrolu policji, który kontroluje zachowania kierowców i zatrzymał się w konkretnym punkcie, ewentualnie porusza się radiowozem nieoznakowanym w danym rejonie szlaku drogowego.

Słupki przy drodze, czyli tak naprawdę słupki prowadzące U-1a

Oznaczenia najczęściej są nazywane po prostu słupkami drogowymi. To jednak nazwa potoczna stworzona głównie przez użytkowników dróg. Ten element przydrożnego wyposażenia ma bowiem swoje określenie oficjalne. Przepisy nazywają je słupkami prowadzącymi U-1a. Słupki stosowane przy drodze mają całkowitą długość na poziomie 150 cm. Należy je jednak wkopać w ziemię na 50 cm - co oznacza że ponad poziom gruntu wystaje 100 cm. Jakie są odległości między nimi? Słupki drogowe umieszcza się co 100 m.

Na jakich drogach się stosuje słupki? Prawo nakłada obowiązek ich montażu w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich. Co więcej, słupki prowadzące powinny być zamontowane też na odcinkach dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni utwardzonej lub asfaltowej. Przypadek taki obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy mówimy o łuku o promieniu mniejszym od 450 m.