Co grozi za jazdę bez prawa jazdy? Zakres konsekwencji jest szeroki.

Aby kierowca mógł legalnie prowadzić pojazdy mechaniczne na drogach publicznych w Polsce, musi zdobyć uprawnienia określonej kategorii. Informacja o pozytywnym wyniku egzaminu jest zapisywana w Centralnej Ewidencji Kierowców. Co grozi za jazdę bez prawa jazdy? Na szczęście nic w przypadku, w którym kierowca ma uprawnienia, ale nie wziął ze sobą z domu dokumentu. Brak prawa jazdy w czasie kontroli drogowej kiedyś oznaczał 50-złotowy mandat. Dziś wystarczy, że prowadzący posiada przy sobie dowód osobisty.

REKLAMA

Mandat za brak prawa jazdy. Zapłacisz go nawet, jak masz uprawnienia. Przez kod

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy? Mandat od 300 do 500 zł

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy w sytuacji, w której kierowca nie zdobył uprawnień wcale? W takim przypadku kontrola drogowa zakończy się mandatem wynoszącym 500 zł. Dodatkowo funkcjonariusze zabronią prowadzącemu kontynuowania jazdy. A co w sytuacji, w której jazda bez prawa jazdy oznacza brak konkretnej kategorii (np. kierowca jedzie samochodem ciężarowym, ale nie posiada prawa jazdy kat. C)? To scenariusz, który oznacza mandat karny o wysokości 300 zł. Identycznie jak w poprzednim przypadku, prowadzący nie będzie miał możliwości kontynuowania jazdy.

Jazda bez prawa jazdy może się zakończyć też w sądzie. W jakim przypadku? Po pierwsze wtedy, gdy kierowca odmówi przyjęcia mandatu podczas kontroli drogowej. Po drugie wtedy, gdy funkcjonariusze uznają, że to sąd powinien wymierzyć karę - bo przewinienie kierowcy jest zbyt duże, aby mandat był wystarczający. Postępowanie w sądzie zakończy się wyrokiem, a ten może zawierać zapis dotyczący grzywny. Kwota - w zależności od opinii sędziego - może zawierać się w przedziale między 20 a 5000 zł.

Zobacz wideo Kierowca osobówki nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście. Po wypadku stracił prawo jazdy

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy? Zakaz oznacza przestępstwo!

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy, w sytuacji w której kierowca miał odebrane uprawnienia? W takim przypadku prowadzący popełnia przestępstwo. To oznacza, że funkcjonariusze nie będą mieli wyjścia - nie mogą ukarać kierowcy i muszą skierować wniosek o ukaranie do sądu. Przestępstwo jest obwarowane karą pozbawienia wolności do lat 2 - a gdy orzeczony jest zakaz prowadzenia nawet do lat 3.

Może się też okazać, że jazda bez prawa jazdy jest związana z tym, że kierowca stracił uprawnienia na 3 miesiące po przekroczeniu prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h, a następnie wsiadł za kierownicę. Kontrola drogowa zakończy się dla niego przedłużeniem okresu bez prawa jazdy do 6 miesięcy. Następnym razem uprawnienia zostaną odebrane na stałe.