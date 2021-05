Monako, mistrz Formuły 1 i najszybszy samochód świata. Tak wygląda idealny poranek [WIDEO]

Tak wygląda życie Nico Rosberga, teraz youtubera, wcześniej mistrza świata Formuły 1 i od zawsze syna słynnego kierowcy Keke Rosberga. Nico mieszka w Monako praktycznie od urodzenia. Jest sąsiadem Lewisa Hamiltona, a wszystko czego dotknie, zmienia się w złoto. Znakomicie przekuł swój sukces sportowy w finansowy, a jego popularność dorównuje umiejętnościom za kierownicą.

Dlatego to jemu zaufał producent najlepszych hipersamochodów świata. Rosberg otrzymał możliwość przejażdżki nowym modele Regera w unikalnej wersji wykonanej niemal w całości z laminatów włókna węglowego. Nie zmarnował tej szansy. Zabrał samochód na trasę legendarnego toru ulicznego prowadzącego przez dwie dzielnice miasta-państwa: Monte Carlo i Condamine towarzyszyła mu ekipa filmowa i poranne promienie słońca Riwiery Francuskiej. Obejrzyjcie efekt na wideo.

Koenigsegg Regera jest rekordzistą w 0-400-0 km/h

Jest wielu pretendentów do tytułu najszybszego auta świata, wszystko zależy od kryteriów. Można brać pod uwagę prędkość maksymalną, przyspieszenie, czasy przejazdy słynnych torów oraz inne parametry. Koenigsegg Regera oficjalnie dzierży tytuł samochodu, który najszybciej na świecie rozpędza się do 400 km/h, a potem ponownie zatrzymuje się w miejscu, tak zwane 0-400-0 km/h.

Oprócz tego szwedzki hipersamochód jest technicznym majstersztykiem. Jego pomysł narodził się głowie inżyniera i twórcy firmy, Christiana von Koenigsegga. Regera ma napęd o mocy 1822 KM i formalnie jest hybrydą kategorii plug-in. Jej spalinowy silnik V8 o poj. 5 l rozwija moc 1100 KM, a trzy jednostki elektryczne dodają łącznie ponad 700 KM. Dwa z nich są umieszczone przy tylnych kołach, a trzeci na wale napędowym

Regera nie ma klasycznej skrzyni biegów, opracowano dla niej system bezpośredniego przenoszenia momentu obrotowego na tylną oś. Do 50 km/h rozpędzają ją wyłącznie silniki elektryczne. Dopiero później mechanizm różnicowy wyposażony w specjalne sprzęgło dołącza napęd głównego silnika spalinowego. To pozwoliło obniżyć masę samochodu do wartości mniejszej od 1,6 t i zmniejszyć straty momentu obrotowego.

Koenigsegg jest niemal w całości zrobiony z włókna węglowego

Regera rozpędza się do prędkości 400 km/h ze startu zatrzymanego, po czym ponownie zwalnia do zera w łącznie 31,49 sekundy. To oficjalny rekord świata. Egzemplarz, którym jeździ na filmie Nico Rosberg jest jeszcze bardziej wyjątkowy. To jedyny egzemplarz Regery, w którym większość elementów jest wykonana z kompozytu włókna węglowego.

Z tego materiału powstał nie tylko monokok (skorupa nośna nadwozia), karoseria i wnętrze, ale nawet obręcze kół i liczne drobne elementy, między innymi jedyny w swoim rodzaju opatentowany mechanizm otwierania drzwi.

Mistrz świata najpierw ma drobny problem z ruszeniem z miejsca ze względu na specyficzną obsługę samochodu, potem podąża trasą wyścigu Formuły 1 przez dzielnice Monaco, a następnie rozmawia o szczegółach technicznych z inżynierem Fredrikiem Ecklofem z SIC Carage, szwajcarskiej firmy pośredniczącej w zakupie superamochodów. Egzotyczny samochód nie ma dla niego żadnych tajemnic.

Na deser szybki Nico zostawia jazdę hiperautem po serpentynach Alp Nadmorskich, u podnóża których leży księstwo Monako. Zobaczcie jak Rosberg pokonuje zamknięty dla ruchu publicznego odcinek rajdu Monte Carlo i sprawdźcie dlaczego musiał zdjąć buty. Warto chociaż przez chwilę spróbować wejść w jego skórę i poczuć klimat tego doskonałego dla każdego fana motoryzacji poranka.

Koenigsegg Regera zrobił na Nico Rosbergu ogromne wrażenie, mimo, że kierowca ma własną kolekcję interesujących supersamochodów i czeka na odbiór niesamowitego Mercedesa-AMG One oraz niewiarygodnego elektrycznego Rimaca C_Two. Nawiasem mówiąc chorwacka firma opracowała akumulatory do szwedzkiego hiperauta. Podobno o największej gęstości na świecie. Koenigsegg Regera to samochód naszpikowany technologią i przesiąknięty emocjami.

