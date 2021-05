Toyota Land Cruiser 79 z ośmioma miejscami do siedzenia. Do tego wytrzyma wybuch miny

SVI Engineering, południowoafrykański specjalista w dziedzinie pojazdów opancerzonych, zaprezentował właśnie ich najnowsze dzieło – Max 3 Troopy. Jest to bardziej cywilna odsłona, wojskowej ciężarówki Max 3, którą producent pokazał w zeszłym roku.

REKLAMA

SVI Max 3 Troopy Toyota Land Cruiser 79 SVI Engineering

Max 3 Troopy to ośmiomiejscowy pojazd wielofunkcyjny na bazie Toyoty Land Cruiser z serii 70. Wersja „cywilna" nie posiada mocowań na ciężki sprzęt bojowy, przez co nie wymaga specjalistycznych pozwoleń od Krajowego Komitetu Kontroli Broni Konwencjonalnej w RPA. Z tego powodu może być wykorzystywany w innych gałęziach przemysłu, w tym w konwojach.

SVI Max 3 Troopy Toyota Land Cruiser 79 SVI Engineering

Max 3 Troopy wykonany jest z płyt stalowych o poziomie bezpieczeństwa EN1063 BR6. Oznacza to, że auto jest w stanie wytrzymać ostrzał z karabinów szturmowych. Za dodatkową opłatą można doposażyć auto do poziomu BR7, co będzie skutkowało wytrzymałością na poziomie wybuchów bomb i min.

Kia zbuduje nowy samochód dla armii. Pierwsze sztuki trafią do wojska w 2024 roku

Co się tyczy osiągów, to pod maską znalazł się silnik diesla V8 4,5 litra z 205 KM mocy i 430 Nm momentu obrotowego. Prędkość maksymalna Max 3 Troopy to 140 km/h. Ze względu na dodatkowe obciążenie, firma zmodyfikowała zawieszenie i dołożyła kilka wzmocnień.

SVI Max 3 Troopy Toyota Land Cruiser 79 SVI Engineering

Jeśli chodzi o ceny, to SVI twierdzi, że zależą od konfiguracji i stanu Toyoty jako dawcy. Ceny zaczynają się jednak od 1,8 miliona randów południowoafrykańskich, czyli równowartość około 128.000 dolarów.