Polska Izera może mieć groźnego konkurenta z Turcji. Oto TOGG. Niewykluczone, że trafi nad Wisłę

Historia polskiej Izery i tureckiej marki TOGG są bardzo podobne. Oba projekty zrodziły się przed kilkoma laty w głowach polityków partii rządzących i każda z marek ma być "narodową dumą" motoryzacyjną w swoim kraju. Obie firmy powstały też z inicjatywy kilku państwowych koncernów, które złożyły się na jeden cel.

Turecki konkurent Izery wejdzie do Niemiec

Podobieństw jest jeszcze więcej, bo zarówno Izera, jak i TOGG chcą produkować wyłącznie samochody elektryczne, jednak to plany tureckiej marki sięgają nieco dalej i - przynajmniej na razie - dotarły do Niemiec. Właśnie od tego kraju turecki producent planuje rozpocząć ekspansję na europejskie rynki.

Projekty samochodów marki TOGG fot. materiały prasowe TOGG

TOGG złożył u naszego zachodniego sąsiada wniosek o zarejestrowanie firmy "TOGG Europe GmbH", która będzie europejską spółką-córką tureckiego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo chce założyć swoją siedzibę w motoryzacyjnym sercu Niemiec - w Stuttgarcie. Miejsce to jest zresztą bliskie dyrektorowi generalnemu TOGG-a, którym jest Gürcan Karakas pracujący wcześniej przez 27 lat w firmie Bosch (Bosch ma siedzibę pod Stuttgartem).

Co więcej, TOGG planuje skorzystanie z niemieckiego programu De:hub organizowanego przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii. Udział w programie pozwala m.in. na wymianę wiedzy i doświadczenia technologicznego, co ma stymulować innowacje. Gürcan Karakas podpisał już odpowiednie dokumenty aplikacyjne do niemieckiego programu.

Turcy planują na ekspansję na Europę

Niemcy mają być dopiero początkiem ekspansji na Europę. Pierwszym krokiem tureckiej marki ma być rozpoznanie potrzeb europejskich konsumentów oraz wypuszczenie swoich aut do sprzedaży w Niemczech, ale drugim zaatakowanie kolejnych europejskich rynków. TOGG nie przyznał, w których konkretnie krajach ma prowadzić sprzedaż swoich aut, jednak niewykluczone, że pojawi się również w Polsce. Produkcja pierwszego samochodu ma rozpocząć się jeszcze w 2022 roku w tureckiej fabryce (w Bursie niedaleko Stambułu), która jest obecnie budowana.

Projekty samochodów marki TOGG fot. materiały prasowe TOGG

Marka TOGG powstała na życzenie samego prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który już od wielu lat wzywał do stworzenia "narodowego producenta" samochodów w Turcji. Obecnie TOGG zatrudnia 400 inżynierów i ma budżet na poziomie 3,3 mld euro. Początkowo firma planuje wypuścić na rynek elektrycznego SUV-a, ale w kolejnych latach pojawią się kolejne modele (łącznie ma być ich 5), w tym elektryczny sedan i hatchback.