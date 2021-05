Nowy limit prędkości w mieście. Pamiętasz o nim? Nie? Łatwiej możesz stracić prawko!

1 czerwca 2021 roku w życie wejdą kolejne zmiany dla zmotoryzowanych. A jedną z nich jest zrównanie limitu prędkości w mieście w dzień i w nocy. Co to konkretnie oznacza? Obecnie między godziną 23:00 a 5:00 samochody w terenie zabudowanym mogą poruszać się 60 km/h. A to oznacza, że w porach nocnych ograniczenie rośnie o 10 km/h. Po 1 czerwca przez całą dobę ustawodawca wyznaczy limit prędkości na poziomie 50 km/h. I choć w ten sposób zasady ruchu nie zmieniają się w sposób drastyczny, mogą powodować pewne utrudnienia dla kierujących.

Prowadzący, który zapomni o zmniejszeniu limitu prędkości w nocy po 1 czerwca 2021 roku w pierwszej kolejności naraża się na mandat karny w razie kontroli drogowej. Jak wysoki? Jeżeli będzie jechał dokładnie 60 km/h (czyli tyle, ile wskazuje obecne ograniczenie w nocy), funkcjonariusze zaproponują mu grzywnę o wysokości 50 zł. W sytuacji, w której prędkość będzie wynosiła np. 62 km/h, policjanci wlepią już mandat o wysokości od 50 do 100 zł. Dodatkowo do konta kierowcy dopisane zostaną 2 punkty karne.

Z dużo większymi konsekwencjami muszą się liczyć ci kierowcy, którzy chcą korzystać z pustych ulic nocami i sprawdzać możliwości swoich samochodów. Bo w takim przypadku dużo łatwiej jest… stracić prawo jazdy. W jaki sposób? Zadecydują o tym zapisy mówiące o przekroczeniu prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Obecnie prowadzący będzie miał zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące, gdy będzie jechał minimum 111 km/h. Po zmianie 1 czerwca utrata prawka stanie się realna podczas jazdy z prędkością 101 km/h.

A na tym konsekwencje prawne dla kierowcy nie zakończą się. Bo po przekroczeniu prędkości w mieście o ponad 50 km/h prowadzący jednocześnie otrzyma mandat karny. Ten będzie opiewał na kwotę 500 zł. Dodatkowo do jego konta dopisanych zostanie 10 punktów karnych. A taka ilość może zadecydować o tym, że prowadzący straci uprawnienia na nieco dłużej - bo np. w tym samym czasie przekroczy dozwoloną ilość punktów karnych. Gdy mowa o kierowcy z co najmniej rocznym stażem, finałem będzie ponowny egzamin. Jeżeli użytkownik auta posiada prawko krócej niż rok i przekroczy 20 punktów karnych, odzyskiwanie uprawnień będzie musiał zacząć od… kursu na prawo jazdy.