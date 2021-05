Punkty karne wpływają na cenę OC. W Wielkiej Brytanii się to sprawdza, u nas może się pojawić

O ile zgromadzenie trzech punktów karnych w Wielkiej Brytanii nie podwyższy wam składki OC, tak sześć punktów - owszem. Za zerowy stan "konta" Brytyjczycy średnio płacą za ubezpieczenie 700 funtów. Mając trzy punkty karne zapłacą 705 funtów, ale mając ich między trzy a sześć, składka rośnie do 937 funtów. Jeśli brytyjski kierowca uzbiera 12 punktów karnych, cena wykupienia polisy OC wyniesie średnio 1009 funtów. Po przekroczeniu tej liczby w Wielkiej Brytanii odbierane jest prawo jazdy.

W zeszłym roku firma Porówneo, zajmująca się porównywaniem stawek u różnych ubezpieczycieli, przeprowadziła badania wśród polskich kierowców. Ze statystyk wynika, że aż 55 proc. Polaków popiera pomysł Brytyjczyków i chce, by stawki OC uzależnić od liczby punktów karnych.

Ciekawie rozłożył się demograficzny rozkład głosów. Za rozwiązaniem, które uzależniałoby stawkę OC od liczby punktów karnych są m.in. mężczyźni w wieku 30-40 lat mieszkający w dużych miastach, pracujący na stanowiskach kierowniczych i umysłowych wyższego szczebla. Z kolei największą grupę przeciwników takiego rozwiązania stanowiły osoby w wieku powyżej 60 lat, o wykształceniu podstawowym, mieszkające w północno-wschodniej Polsce. Wśród 20 proc. osób niezdecydowanych są m.in. bezrobotni i osoby nieposiadające prawa jazdy.

Więcej mandatów - wyższe OC

Do tego pomysłu MSWiA dotarła "Rzeczpospolita". Ministerstwo chce udostępnić firmom ubezpieczeniowym informacje o kierowcach i ich mandatach - ile i za co je dostał. Mechanizm będzie prosty. Im więcej mandatów, tym mniej godnym zaufania w oczach ubezpieczyciela będzie kierowca, a to oznacza wyższą stawkę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Nagminne łamanie przepisów znacząco zwiększy cenę OC. "Rz" donosi, że pomysł jest już w zasadzie zatwierdzony. Dopracowywane mają być kwestie techniczne.

