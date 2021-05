Mam samochód z automatem. Czy mogę go holować? To zależy...

Kierowcy w Polsce coraz chętniej korzystają z uroków automatycznej skrzyni biegów. Powód? Głównym jest wygoda. Przekładnia samodzielnie dobiera przełożenie optymalne do warunków jazdy, a do tego nie wymaga od prowadzącego obsługi sprzęgła. Niestety automat w samochodzie to też pewne obowiązki. Dla przykładu kierowca częściej musi zmieniać olej w przekładni, a do tego ewentualne koszty naprawy będą wysokie. Czy na tym kończy się specyfika obsługi skrzyni automatycznej? Nie. Właściciel auta powinien też pamiętać o zasadach holowania w razie poważnej awarii.

REKLAMA

Automatyczna skrzynia biegów. Musisz o nią dbać, żeby długo służyła. Siedem porad

Holowanie z manualem: to żaden problem!

Samochód wyposażony w manualną skrzynię biegów można holować w sposób praktycznie dowolny - przy pomocy linki i innego pojazdu czy holownika. Wystarczy wrzucić bieg neutralny. W przypadku automatu nie zawsze wrzucenie przełożenia N jest możliwe. Szczególnie w przypadku przekładni obsługiwanych joystickiem - da się to zrobić tylko po uruchomieniu silnika. A to tworzy dość poważny problem w czasie holowania. Zatem jak holować samochód z automatem? Sposobów tak naprawdę jest kilka.

Jak holować samochód z automatem? Na początek linka i inne auto.

W sytuacji, w której do holowania użyte zostanie inne auto i linka, silnik w pojeździe holowanym musi być włączony. Przekładnia będzie pracować i umożliwi włączenie biegu neutralnego. Warto też pamiętać o prędkości - ta nie może być nadmierna. Producenci przekładni automatycznych na ogół zezwalają na holowanie z szybkością do 50 km/h. Kluczowe znaczenie ma też dystans - ten producenci wyznaczają na ogół na 50 km.

Holowanie samochodu z automatem. Kiedy tylko laweta?

Jakie są jeszcze możliwości? Samochód z automatem można holować również przy pomocy specjalnego holownika. To opcja o tyle dobra, że unosi on nad asfalt oś napędową - przekładnia i silnik nie muszą zatem pracować. Kiedy samochód z automatem powinna zabrać laweta? Tak naprawdę zawsze kiedy jest to możliwe - to zdecydowanie najbezpieczniejsza metoda dla samej przekładni. Poza tym laweta może być konieczna w razie:

unieruchomienia silnika - brak możliwości zapłonu oznacza brak możliwości holowania przy pomocy innego auta,

po poważnym wypadku - mogło dojść do uszkodzenia osi napędowych, zatem holowanie nie będzie możliwe,

w razie pojawienia się dużych wycieków w okolicy przekładni automatycznej lub współpracującego z nią osprzętu,

gdy auto posiada napęd na cztery koła i kierowca nie ma możliwości manualnego przestawienia napędu wyłącznie na jedną oś.

Zobacz wideo Stacja benzynowa spowita białym dymem. Powód? Awaria systemu przeciwpożarowego

Jak holować samochód? Ogólne zasady.

Na koniec warto omówić ogólne zasady holowania samochodu, które dotyczą nie tylko automatycznej skrzyni biegów. A więc o czym należy pamiętać?