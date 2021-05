Stołeczna policja pojechała na zakupy. Powalczy z przestępcami systemem rozpoznawania tablic

Zobacz wideo Wiedzieliście o zasadzie "10 metrów"? Chodzi o parkowanie

Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, zakup systemu to efekt przystąpienia do programu "ANPRS - jako narzędzie walki z przestępczością zorganizowaną". Swój udział w projekcie stołeczna policja zatwierdziła pod koniec 2020 roku.

System rozpozna tablice złodziei samochodów

Policja chce, aby system wsparł przede wszystkim mundurowych zajmujących się walką z przestępczością zorganizowaną, w tym samochodową, a więc m.in. ściganiem złodziei samochodów. System będzie na bieżąco rozpoznawał numery rejestracyjne pojazdów i porównywał je z bazą danych. W ten sposób zwiększyć ma się wykrywalność pojazdów np. poszukiwanych przestępców i podnieść bezpieczeństwo na warszawskich drogach.

Stołeczna komenda zakupi serwer centralny wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu ANPRS oraz "mobilne platformy szkoleniowe", w których funkcjonariusze będą uczyć się korzystania z ANPRS. Przeszkolonych zostanie 400 funkcjonariuszy m.in. z wydziałów kryminalnego, do walki z przestępczością samochodową, wywiadowczo - patrolowego, do walki z przestępczością gospodarczą, do walki z przestępczością narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie skuteczności polskich służb ścigania , w tym zapobieganie i wykrywanie przestępczości zorganizowanej poprzez zapewnienie funkcjonariuszom organów ścigania dostępu do nowych technologii umożliwiających walkę z przestępczością. Mowa tu przede wszystkim o funkcjonariuszach wydziału do walki z przestępczością samochodową, których system wspomoże w skuteczniejszym namierzaniu złodziei samochodowych. Wdrożenie systemu usprawni również pracę policjantów drogówki. Z założenia ma on wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu na drogach garnizonu stołecznego

- napisała KSP w komunikacie.

Jak tłumaczy policja, aglomeracja warszawska leży na strategicznym obszarze, na którym przecinają się dwa szlaki tranzytowe (North Sea – Baltic oraz Baltic – Adriatic) oraz główne szlaki tranzytowe do i ze wschodniej granicy UE, a także dostępnych jest aż 10 mostów, którymi można przekroczyć Wisłę. To dlatego w Warszawie liczba przestępstw związanych z przemytem towarów i ludzi, czy wyłudzaniem podatku VAT jest znacznie większa niż w pozostałych miastach Polski.

Wartość projektu została oszacowana na 3,77 mln zł. 85 proc. kwoty pochodzi z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, a 15 proc. z budżetu Komendy Stołecznej Policji.