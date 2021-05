Sprzedałem samochód i co dalej. Gdzie to zgłosić, czy muszę płacić podatek?

Wbrew pozorom sprzedaż samochodu używanego nie kończy się na spisaniu umowy i przeliczeniu gotówki. Są pewne obowiązki ustawowe, o których sprzedający nie powinien zapomnieć. I nie chodzi wcale o groźbę kary, ale przede wszystkim spokój. Dopełnienie formalności na początku sprawi, że kierowca nie będzie musiał po kilku miesiącach tłumaczyć się z tego, że nie jest już właścicielem pojazdu.

Sprzedałem samochód i co dalej? Na początek wydział komunikacji

Sprzedający pojazd powinien wykonać pierwsze kroki do wydziału komunikacji. Tam zgłosi zbycie samochodu - ma na to 30 dni. Czemu jest ono tak ważne, skoro kupujący pod groźbą grzywny ma obowiązek dokonać zgłoszenia nabycia? Bo nie wszyscy się do niego stosują, a brak zgłoszenia rodzi dalsze konsekwencje. Jakie? Jeżeli nowy właściciel przesadzi z prędkością i fakt ten zarejestruje fotoradar, wniosek w tej sprawie otrzyma stary właściciel. Bez zmian wprowadzonych do bazy CEP do poprzedniego właściciela będą wysyłane też np. kary za nieprawidłowe parkowanie.

Termin rejestracji pojazdu. Czyli kiedy pojawić się w urzędzie, aby nie dostać kary?

Czy to oznacza, że stary właściciel będzie karany za nowego? Na szczęście nie. Przedstawienie umowy kupna-sprzedaży wskazującej datę transakcji powinno załatwić sprawę. Mimo wszystko lepiej dopiąć formalności w urzędzie. Szczególnie że dziś jest to niezwykle proste. Fakt zbycia pojazdu można zgłosić internetowo. Wystarczy skorzystać z platformy gov.pl, dołączyć skan dokumentu potwierdzającego transakcję oraz podpisać wniosek podpisem elektronicznym, ewentualnie profilem zaufanym.

Sprzedałem samochód i muszę pamiętać o ubezpieczeniu!

O sprzedaży samochodu należy też poinformować ubezpieczyciela - podaje się dane nowego właściciela z umowy. Czemu to ważne? W sytuacji, w której kierowca rozłożył płatność składki na raty, nie będzie musiał obawiać się konsekwencji braku wpłaty poszczególnych transzy. To raz. Dwa kolizje spowodowane przez nowego właściciela - gdy ten nie zgłosi ubezpieczycielowi nabycia auta - nie obciążą konta poprzedniego posiadacza samochodu (nie straci on zniżek).

Sprzedałem samochód. Czy muszę płacić podatek? Nie zawsze!

No dobrze, a czy po sprzedaży samochodu trzeba zapłacić podatek? Różnie z tym bywa. I w tym przypadku są dwa czynniki. Po pierwsze wszystko zależy od tego, jak długo było się właścicielem pojazdu. Jeżeli krócej niż 6 miesięcy, obowiązek podatkowy występuje. Po drugie kluczowe znaczenie ma kwota. Bo podatek płaci się od zarobku - czyli różnicy wartości sprzedaży i zakupu.

Co w sytuacji, w której różnica między ceną zakupu i sprzedaży występuje, ale właściciel musiał naprawić pojazd i de facto nie zrobił nic? Podatku nie będzie - ale wcześniej trzeba to udowodnić dokumentami np. wynikającymi z kosztu naprawy czy zakupu części. W jakiej formie płaci się podatek od sprzedaży samochodu? Rozliczenia dokonuje się na podstawie rozliczenia rocznego - chociażby w formie deklaracji PIT-36.