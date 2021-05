Szyba w samochodzie musi być czysta. Jeśli nie jest, można dostać nawet 500 zł mandatu

Do 500 zł wynosi mandat za ograniczoną widoczność. Zwykle pamiętamy o tym zimą, sądząc, że należy się wyłącznie za nieośnieżony samochód. To nieprawda. Widoczność mogą też ograniczać gadżety, które przyczepiamy do szyb swoich aut; brud, który zalega na szybach; a nawet para wodna, która pojawia się na szybach w deszczowe dni. Dlatego o stan szyb w samochodach trzeba dbać.

Mandat za brudne szyby

Jak pozbyć się pary wodnej z szyb? Najczęściej wystarczy jedynie skierować nadmuch na szybę i problem natychmiast sam się rozwiązuje. Jednak nie zawsze. Czasem znajdujące się na podszybiu ujścia wentylacji są zablokowane, np. przez stare bilety parkingowe, przez co powietrze nie jest kierowane na szybę. Wówczas nie wystarczy przetarcie szyby tylko od strony kierowcy. Kilka lat temu boleśnie przekonała się o tym mieszkanka Warszawy, która prowadziła samochód z zaparowanymi szybami. Przez ograniczoną widoczność potrąciła pieszego. Sprawa trafiła do sądu.

Pod koniec 2018 r. sąd uznał, że kobieta naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo nie utrzymała szyby przedniej w stanie gwarantującym jej dostateczne pole widzenia. Potwierdzili to świadkowie, którzy zeznali, że szyba była w znacznej mierze zaparowana. Była to bezpośrednia przyczyna wypadku - kobieta nie zauważyła przechodzącego przez pasy pieszego. Wyrok wydano w oparciu o art. 177 § 1 kodeksu karnego. Sąd wyznaczył karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok, grzywnę w wysokości 2000 zł i zwrot kosztów sądowych.

W "Warunkach technicznych pojazdu", które są częścią Kodeksu Drogowego, wyraźnie napisano, że:

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

Zaparowane szyby w samochodzie - co robić

Wielu kierowców myśli, że problem parujących szyb w samochodzie dotyczy tylko i wyłącznie osób, które jeżdżą starszymi samochodami. Tymi bez klimatyzacji. Nic bardziej mylnego. Para może zaatakować także właścicieli nowych aut. Przyczyn parowania szyb może być co najmniej kilka. Głównym źródłem pary wodnej jest zgromadzona w kabinie wilgoć. Jakiekolwiek nieszczelności sprawią, że nawet osuszenie wnętrza pojazdu nie pomoże na długo, bo woda będzie wracać.

Doraźnym sposobem na radzenie sobie z parującymi szybami w samochodzie jest użycie klimatyzacji. Schładzacz nawet zimą powinien w ciągu kilkunastu sekund usunąć wilgoć. Poza tym należy pamiętać o kierowaniu strumienia powietrza na przednią szybę oraz dopasowaniu temperatury - tak żeby nie było zbyt dużej różnicy między powietrzem z nawiewu a powietrzem na zewnątrz. Bardzo ważny jest jeszcze jeden czynnik. Kierowca powinien dbać o czystość szyb.

Najdroższe mandaty? Za co można dostać 500 zł kary?

Ze względu na przyczyny, zaleca się stosowanie różnych metod, by pozbyć się problemu zaparowanych szyb.

Niesprawne nawiewy . Wentylacja kabiny pasażerskiej to podstawa. Układ pobiera powietrze z zewnątrz, wdmuchuje je do wnętrza i w ten sposób tworzy cyrkulację. Jeżeli któryś z elementów nawiewu (np. wentylator) zawiedzie, przepływ powietrza zostanie ograniczony. A to może potęgować efekt parujących szyb w samochodzie. W tym przypadku zalecana jest wizyta w serwisie.

. Wentylacja kabiny pasażerskiej to podstawa. Układ pobiera powietrze z zewnątrz, wdmuchuje je do wnętrza i w ten sposób tworzy cyrkulację. Jeżeli któryś z elementów nawiewu (np. wentylator) zawiedzie, przepływ powietrza zostanie ograniczony. A to może potęgować efekt parujących szyb w samochodzie. W tym przypadku zalecana jest wizyta w serwisie. Zapchany filtr przeciwpyłkowy . Zapchany filtr przeciwpyłkowy z czasem zapcha się - zbiera się w nim piach i zanieczyszczenia. A wtedy blokuje wentylację kabiny pasażerskiej. Brak wentylacji oznacza gromadzenie się wilgoci, a wilgoć powoduje parowanie szyb w samochodzie. Co ile wymieniać filtr kabinowy? Najlepiej raz, dwa razy w roku.

. Zapchany filtr przeciwpyłkowy z czasem zapcha się - zbiera się w nim piach i zanieczyszczenia. A wtedy blokuje wentylację kabiny pasażerskiej. Brak wentylacji oznacza gromadzenie się wilgoci, a wilgoć powoduje parowanie szyb w samochodzie. Co ile wymieniać filtr kabinowy? Najlepiej raz, dwa razy w roku. Wilgoć we wnętrzu . Szczególnie jesienią i zimą w kabinie pasażerskiej gromadzi się wilgoć. Woda wniesiona np. na ośnieżonych butach zbiera się w obiciach foteli, dywanikach czy wykładzinie podłogi. I po uruchomieniu nawiewów może potęgować efekt parowania szyb w samochodzie. Jak pozbyć się wilgoci? Najlepiej poczekać na pierwszy upalny dzień i dobrze przewietrzyć kabinę pasażerską. Warto też dbać o czystość dywaników oraz wykładziny, która znajduje się pod nimi.

. Szczególnie jesienią i zimą w kabinie pasażerskiej gromadzi się wilgoć. Woda wniesiona np. na ośnieżonych butach zbiera się w obiciach foteli, dywanikach czy wykładzinie podłogi. I po uruchomieniu nawiewów może potęgować efekt parowania szyb w samochodzie. Jak pozbyć się wilgoci? Najlepiej poczekać na pierwszy upalny dzień i dobrze przewietrzyć kabinę pasażerską. Warto też dbać o czystość dywaników oraz wykładziny, która znajduje się pod nimi. Awaria nagrzewnicy (tzw. chłodniczki) sprawia, że do kabiny pasażerskiej przedostaje się płyn chłodzący. Czasami jest go na tyle dużo, że na dywanikach zbierają się kałuże. To prowadzi do zawilgocenia kabiny pasażerskiej i parowania szyb w czasie jazdy.

(tzw. chłodniczki) sprawia, że do kabiny pasażerskiej przedostaje się płyn chłodzący. Czasami jest go na tyle dużo, że na dywanikach zbierają się kałuże. To prowadzi do zawilgocenia kabiny pasażerskiej i parowania szyb w czasie jazdy. Usterka klimatyzacji. Wspominaliśmy o tym, że klimatyzacja jest w stanie bardzo szybko usunąć parę z szyb. Z drugiej strony niesprawny układ potęguje powstawanie efektu. Co może się popsuć w klimatyzacji? Czasami po prostu brakuje odczynnika chłodzącego. Czasami jednak dochodzi np. do usterki kompresora. W takim przypadku naprawa może kosztować nawet 3 tys. zł. Wymaga bowiem wymiany elementu, czyszczenia układu i napełnienia odczynnikiem.

Warto też pamiętać o najprostszej metodzie, od której warto zacząć walkę z zaparowanymi szybami, czyli od dokładnego wyczyszczenia szyb. Na czystych szybach w znacznie mniejszym stopniu osadza się para wodna. O ile o czystość zewnętrznych powierzchni szyb większość kierowców dba systematycznie, o tyle wewnętrzna strona pozostaje często zapomniana. Do czyszczenia najlepiej nadaje się chemia przeznaczona do okien. Powierzchnię należy najpierw odtłuścić, by potem skutecznie pozbyć się przyklejonego do niej kurzu i innych nieczystości.