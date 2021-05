Podatek od zakupu samochodu. Czyli wszystko co musisz wiedzieć o deklaracji PCC-3.

Kierowca, który kupi samochód używany, musi pamiętać o tym, że od transakcji należy zapłacić podatek w Urzędzie Skarbowym. I jak bardzo irracjonalny nie wydawałby się ten fakt, jedno pozostaje niezmienne. Przepisy nie mają zbyt dużej litości - podatek PCC-3 jest obowiązkowy. Co się stanie w sytuacji, w której nabywca postanowi uniknąć płacenia daniny? Nie będzie mógł spać spokojnie. Wykrycie niezgłoszonego zakupu przez urzędników będzie oznaczać konieczność opłacenia zaległego podatku wraz z odsetkami oraz grzywnę. Ta będzie opiewać na kwotę wynoszącą od 280 do nawet... 56 tys. zł! Przedawnienie? W tym przypadku to 5 lat.

Ile wynosi podatek od zakupu samochodu?

Podatek od zakupu samochodu to 2 proc. wartości pojazdu. I słowo wartość jest tu kluczowe - bo urzędnicy mają na myśli wartość rynkową, a nie cenę zapłaconą za pojazd. Jak to wygląda w praktyce? Gdy kierowca składa w okienku w Urzędzie Skarbowym deklarację PCC-3, osoba przyjmująca wniosek wycenia auto w roczniku. Następnie dopytuje o cenę transakcyjną. Jeżeli ta jest niższa od rynkowej, podatek płaci się od rynkowej. Gdy jest wyższa, podatek płaci się od wartości transakcyjnej.

Może się okazać, że urzędnik wyceni pojazd według rocznika i wycena ta będzie drastycznie wyższa w stosunku do ceny zakupu. Co może zrobić kierowca? Powinien przedstawić dowody dokumentujące stan pojazdu - np. faktury za naprawę powypadkową (bo kupił pojazd rozbity), zdjęcia, ewentualnie wycenę rzeczoznawcy. Tylko na tej podstawie urzędnik będzie w stanie zmienić rynkową wycenę pojazdu.

Gdzie się płaci podatek od zakupu samochodu?

Podatek od zakupu samochodu opłaca się w Urzędzie Skarbowym należnym miejscu zamieszkania. Jeżeli zatem kupujący pochodzi z Puław, to w Puławach musi udać się do skarbówki. Po zgłoszeniu deklaracji PCC-3, nabywca ma trzy możliwości opłacenia podatku od zakupu auta. Może to zrobić w okienku bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, z własnego rachunku bankowego na indywidualne konto podatkowe lub w jednej z agencji realizujących wpłaty.

Jaki jest termin na opłacenie podatku od zakupu samochodu?

Kupujący na opłacenie podatku od zakupu samochodu ma 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia transakcji. Jeżeli nie wyrobi się w tym terminie, kwota daniny zostanie powiększona o ustawowe odsetki. Czy spóźnienie będzie też oznaczać mandat? Może, ale nie musi. Tak naprawdę wystarczy złożenie wraz z deklaracją PCC-3 druku zawierającego tzw. czynny żal.

Kto nie płaci podatku od zakupu samochodu?

Polskie przepisy przewidują trzy wyjątki od obowiązku opłacenia podatku od zakupu samochodu. W pierwszym przypadku daniny nie muszą wnosi ci kierowcy, którzy nabyli samochód o wartości mniejszej niż 1000 zł - ponownie podkreślamy wartości rynkowej! Po drugie z konieczności składania deklaracji PCC-3 zwolnieni zostali ci nabywcy, którzy weszli w posiadanie pojazdu na podstawie faktury VAT lub VAT-marża - w takim przypadku podatek został już pobrany. Po trzecie zwolnienie dotyczy kierowców należących do specjalnych grup.

Grupy zwolnione z płacenia podatku od zakupu samochodu: