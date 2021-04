Rękojmia na samochód używany. Co obejmuje? Czego może żądać kupujący?

Pojęcie rękojmi dotyczy nie tylko aut nowych, ale również tych używanych (bo rękojmia to nie gwarancja!). Co ważne, terminu w żaden sposób nie zmienia fakt czy sprzedający jest osobą fizyczną, czy firmą. I ta sama zależność odnosi się do kupującego. Umocowanie rękojmi na samochód używany znaleźć można bezpośrednio w Kodeksie Cywilnym. To on określa odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego. A to jeszcze nie koniec terminologii. Bo z tego punktu widzenia jasno wynika, że dla ustawodawcy nie ma znaczenia fakt czy sprzedający wiedział o istnieniu wady, czy nie - nazywa się to zasadą ryzyka.

Rękojmia na samochód używany, czyli tak właściwie co?

No dobrze, ale jakie właściwie prawa daje kupującemu rękojmia na samochód używany? Przepisy stopniują uprawnienia. W pierwszej kolejności sprzedający ma możliwość naprawienia auta. Usunięcie wady wypełnia wszelkie prawne przesłanki dochodzenia swoich praw przez kupującego. Jeżeli jednak wady nie da się usunąć lub sprzedający nie chce tego zrobić, nabywca może żądać obniżenia ceny zakupu (i zwrotu nadpłaconej sumy) lub ma pełne prawo odstąpić od umowy. Kiedy jeszcze kupujący może odstąpić od umowy? W sytuacji, w której okaże się, że w samochodzie ujawniła się kolejna wada z kolei.

Uprawnienia kupującego wyglądają mocno optymistycznie. Warto jednak pamiętać, że mają też pewne ograniczenia. Kiedy sprzedający może odmówić naprawy w ramach rękojmi na samochód używany? Głównie w sytuacji, w której oczekiwania nabywcy są zbyt wygórowane. Dotyczy to scenariusza, w którym sposób usunięcia usterki wskazany przez kupującego wymagałby nadmiernych kosztów - a da się to zrobić taniej. Sprzedawca ma też możliwość odmówienia wykonania naprawy, gdyby jej koszt był wyższy od wartości pojazdu - ta zasada dotyczy jednak wyłącznie przypadku, w którym auto nabyła firma.

Rękojmia na samochód: ile obowiązuje? Może być bezterminowa?

Co do zasady rękojmia na samochód używany obowiązuje przez dwa lata. Sprzedający może jednak skrócić ten okres do roku - wcześniej jednak musi wyraźnie poinformować o tym kupującego. A możliwość ograniczenia czasu trwania to nie jedyny kruczek prawny. Podczas zakupu samochodu z drugiej ręki należy uważnie przestudiować umowę przygotowaną przez sprzedającego. Może się w niej bowiem pojawić zapis mówiący np. o tym, że kupujący potwierdza iż zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i wyklucza odpowiedzialność sprzedającego za wystąpienie ewentualnych wad - to wyłącza prawo do rękojmi.

Czy rękojmia na samochód używany może być bezterminowa? Tak, prawo zna taki przypadek. Ten dotyczy jednak tzw. wad zatajonych podstępnie. Aby usterka mogła zostać uznana za taką, powinna spełnić trzy przesłanki. Po pierwsze sprzedający musiał o niej wiedzieć, a do tego sprawił, że jej wykrycie nie było możliwe w czasie oględzin auta. Po drugie sprzedający zataił informację o usterce celowo. Po trzecie kupujący nie wiedział o istnieniu wady.

Rękojmia na samochód: jakie wady obejmuje?

Należy oczywiście pamiętać o tym, że wady czy też usterki które zostały objęte pojęciem rękojmi na samochód używany, nie dotyczą tzw. części eksploatacyjnych. Tym samym na niewiele zdadzą się roszczenia kupującego dotyczące takich elementów jak sprzęgło, tarcze hamulcowe czy chociażby paski napędowe. Ale czy nigdy części eksploatacyjne nie będą objęte rękojmią na samochód używany? Nie do końca. Bo jeżeli sprzedawca będzie zapewniał o ich wymianie, a one okażą się zużyte zaraz po zakupie, stanie się to podstawą do wysuwania roszczeń przez kupującego.