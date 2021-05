Już nie tylko policjant. Pracodawca też zbada trzeźwość i "wystawi mandat". To pokłosie tragicznego wypadku w Warszawie

Jeszcze w tym roku (w trzecim kwartale) rząd chce przyjąć projekt ustawy, który zakłada, że pracodawcy będą mieli prawo do badania trzeźwości pracowników przed rozpoczęciem dnia pracy. To pokłosie głośnego wypadku autobusu, do którego doszło w 2020 r. na trasie S8 w Warszawie. Zginęła w nim jedna osoba, a 20 zostało rannych. Jak się później okazało, kierowca prowadził, będąc pod wpływem narkotyków.

Wypadek autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie &Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta

Pracodawca sprawdzi trzeźwość pracownika

Projekt ustawy zmierza przede wszystkim do stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania – ze względu na określony prawem cel – "prewencyjnej, wyrywkowej" kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach.

Projektowana regulacja ma również na celu rozwiązanie problemu wynikającego z braku podstaw prawnych do przeprowadzania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego badań pracowników na obecność tzw. narkotyków w ich organizmach. W chwili obecnej w polskim porządku prawnym nie ma bowiem przepisów, które określałyby procedurę takiego badania, na żądanie pracodawcy lub samego pracownika. Powyższe jest konsekwencją również braku wyraźnej podstawy prawnej do niedopuszczenia przez pracodawcę do wykonywania pracy przez pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie po użyciu takich środków lub zażywał je w czasie pracy

- czytamy w uzasadnieniu projektu.

Co zmieni się po przyjęciu ustawy?

Pracodawca będzie mógł wyrywkowo badać trzeźwość swoich pracowników. Pracodawca będzie zobowiązany do niedopuszczenia pracownika do wykonywania obowiązków służbowych, jeśli pracownik będzie znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Kontrole nie będą dotyczyć wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pracodawca będzie mógł kontrolować stan trzeźwości również w przypadku współpracowników z własną działalnością gospodarczą. Pracodawca będzie mógł ukarać pracownika, który pojawi się w pracy, będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, upomnieniem, naganą lub karą pieniężną.

Zmiany, które rząd planuje przyjąć w trzecim kwartale tego roku, są szczególne istotne z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących firmy spedycyjne lub świadczące przewóz osób.

Kara za jazdę pod wpływem marihuany lub innych środków odurzających

Co grozi za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu

W Kodeksie Wykroczeń znalazły się trzy punkty, w których określono, co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu.

Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Art. 87. § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 29. § 1. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat

Trzeba jednak wiedzieć, że powyższe kary stosuje się wyłącznie w przypadku tych kierowców, których wynik nie przekracza 0,5 promila alkoholu. W momencie przekroczenia tego wyniku, kierowca popełnia przestępstwo i jest już karany zgodnie z zapisami Kodeksu Karnego (a nie Kodeksu Wykroczeń).