Co zrobić, gdy ktoś zarysuje moje auto? To zależy. Zależy od tego czy sprawca zbiegł.

Na początek należy rozróżnić dwa przypadki. Pierwszy, w którym ktoś zarysował moje auto, ale nie odjechał z miejsca kolizji, ewentualnie za wycieraczką zostawił dane kontaktowe do siebie. W takim przypadku postępowanie można zakończyć standardowym oświadczeniem sprawcy kolizji. W nim powinny być zawarte informacje o miejscu i czasie zdarzenia, dane pojazdów i kierowców, informacja o polisie OC auta sprawcy oraz wskazanie okoliczności kolizji i uszkodzeń pojazdów. Z tak przygotowanym oświadczeniem poszkodowany zgłasza roszczenie do ubezpieczyciela i albo uzyskuje odszkodowanie, albo naprawia pojazd bezgotówkowo.

Zarysował moje auto i nie chce spisać oświadczenia. Co wtedy?

Oczywiście może się okazać, że sprawca odmówi spisania oświadczenia. A wtedy poszkodowanemu nie pozostanie nic innego, jak wezwanie na miejsce kolizji policji. Funkcjonariusze przeprowadzą dochodzenie, przesłuchają ewentualnych świadków i na tej podstawie ocenią winę prowadzącego. Skutek? Poszkodowany będzie mógł likwidować szkodę z OC sprawcy na podstawie notatki policyjnej, a sprawca straci zniżki, ale też otrzyma mandat karny za spowodowanie kolizji. Obecność funkcjonariuszy o tyle komplikuje sprawę, że wydłuża czas jej załatwienia. Na patrol często trzeba czekać kilkadziesiąt minut.

Zarysował moje auto i… uciekł! Jak postępować?

Drugi z przypadków jest nieco gorszy. Bo często jest tak, że sprawca ucieka z miejsca wypadku. A wtedy na początek należy go ustalić, a później zgłosić sprawę na policję. Jak ustalić dane pojazdu, który zarysował mojego auto? Może się okazać, że parking jest wyposażony w monitoring. A wtedy pomocne w ustaleniu sprawcy okaże się uzyskanie nagrania od ochrony obiektu. Najlepiej, aby to przedstawiało moment kolizji oraz wyraźnie wskazywało numery rejestracyjne pojazdu oraz wizerunek sprawcy. Co w sytuacji, w której w miejscu zdarzenia jest monitoring, ale to monitoring miejski? Dostęp do nagrania uzyskają policjanci.

Sytuacja, w której na parkingu, na którym ktoś zarysował moje auto nie ma kamer, nadal nie jest stracona dla kierowcy. Zawsze może się bowiem okazać, że zdarzenie ma jakiś świadków i ci np. zanotowali numer rejestracyjny pojazdu, ewentualnie wykonali jego zdjęcie. Od świadków takich należy spisać dane personalne i kontaktowe. Z całą pewnością zostaną oni bowiem wezwani przez policję po zgłoszeniu sprawy. A kiedy właściciel powinien zgłosić kolizję i ucieczkę sprawcy? Może wezwać patrol telefonicznie na miejsce zdarzenia, a może też wybrać się na komisariat i złożyć zgłoszenie praktycznie w dowolnym czasie.

Wina za kolizję jest oczywista? Nie wzywaj policji. Oświadczenie sprawcy wystarczy!

Szkoda parkingowa oznacza postępowanie. To nie musi wskazać winnego!

Po wykonaniu zgłoszenia policjanci rozpoczną postępowanie. Przejrzą dowody, przesłuchają ewentualnych świadków i zdobędą konieczne nagrania. Na tej podstawie wskażą sprawcę i ustalą jego tożsamość. Skutkiem będzie ukaranie winnego kolizji oraz sporządzenie notatki pozwalającej poszkodowanemu na likwidację szkody z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy. Niestety na takie rozstrzygnięcie sprawy trzeba często poczekać kilka tygodni. Poza tym warto pamiętać o tym, że funkcjonariusze wcale nie muszą ustalić winnego kolizji. Czasami może się to okazać niemożliwe - w takim przypadku postępowanie zostanie umorzone.

W razie braku możliwości wskazania sprawcy i umorzenia postępowania, poszkodowany nadal nie musi likwidować szkody z własnej kieszeni. Niestety nie zawsze uzyska odszkodowanie. Możliwość taka występuje bowiem wyłącznie wtedy, gdy zdecyduje się na naprawę i wykona zgłoszenie w ramach wykupionej dla samochodu nieobowiązkowej polisy autocasco. Zanim właściciel zdecyduje się na taki krok, powinien jednak pamiętać o tym, ze zgłoszenie szkody z AC oznacza utratę zniżek. Nie przy każdym typie kolizji się to zatem opłaci - bo szkoda może polegać np. na delikatnie porysowanym zderzaku, który wystarczy przemalować za kilkaset złotych.