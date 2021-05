Wina za kolizję jest oczywista? Nie wzywaj policji. Oświadczenie sprawcy wystarczy!

W większości kolizji nie ma problemu ze wskazaniem winnego. Odpowiedzialność za powstanie zdarzenia zawsze weźmie ten kierowca, który wymusi pierwszeństwo bo np. włączał się do ruchu i nie zachował należytej ostrożności. Jeżeli wina jest bezsporna, w zasadzie nie ma sensu wzywać na miejsce policji. Powód? Po pierwsze to tylko wydłuży czas załatwienia sprawy - na patrol często należy czekać od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. To zależy od aktualnego stanu na drogach. Po drugie obecność policji oznacza dodatkowe koszty - bo sprawca otrzyma mandat i punkty karne.

Na szczycie wszystkich zasad drogowych jest jedna - zasada ograniczonego zaufania

Dobrze spisane oświadczenie sprawcy to odszkodowanie w kilka dni

W sytuacji, w której wina za kolizję jest oczywista, najlepiej zakończyć zdarzenie drogowe w postaci oświadczenia. W końcu jest ono wystarczającą podstawą do dochodzenia odszkodowania z tytułu OC sprawcy. Nie zawsze kierowcy mają pod ręką wzór oświadczenia, który wystarczy jedynie uzupełnić. To jednak jeszcze nie problem. Bo dokument taki można sporządzić własnoręcznie praktycznie na dowolnej kartce. W tym punkcie warto wiedzieć o tym, jak powinno wyglądać oświadczenie sprawcy i jakie informacje musi zawierać. Zapisanie w nim wszystkich koniecznych danych będzie oznaczać dla poszkodowanego szybką likwidację szkody - często nawet w ciągu kilku dni.

Jak powinno wyglądać oświadczenie o kolizji?

Oświadczenie sprawcy kolizji powinno zawierać:

imiona i nazwiska kierowców pojazdów uczestniczących w kolizji,

dane adresowe kierowców,

dane kontaktowe w postaci np. numeru telefonu,

informacje dotyczące praw jazdy kierowców:

numery i nazwy organów wydających,

numery dowodów osobistych i numery PESEL kierowców,

informacje o pojazdach uczestniczących w kolizji:

numery rejestracyjne i VIN,

numer polisy OC sprawcy wraz z nazwą towarzystwa ubezpieczeniowego,

opis zdarzenia:

powinny zostać wskazane okoliczności kolizji,

sposób uderzenia auta sprawcy w auto poszkodowanego,

powinny zostać opisane uszkodzenia,

można przygotować nawet rysunek sytuacyjny,

przyznanie się sprawcy do winy za zdarzenie,

podpisy obu kierowców,

z wyraźnym zaznaczeniem kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym.

Podczas spisywania oświadczenia warto pamiętać o tym, aby najlepiej powstało ono w dwóch egzemplarzach. Jeżeli to nie jest możliwe, oryginalny dokument powinien zabrać ze sobą poszkodowany, a ewentualną kopię lub zdjęcie sprawca. Kluczowe w tym punkcie są zawarte w oświadczeniu sprawcy dane w postaci numeru telefonu. To o tyle konieczne, że przyspieszy kontakt między kierowcami w sytuacji, w której ubezpieczyciel będzie potrzebował dodatkowych danych w czasie likwidacji szkody.

Jak powinno wyglądać oświadczenie o kolizji? Sprawdź w… komórce!

Kolizja jest oczywiście sytuacją, która powoduje emocje. A pod ich wpływem kierowca może zapomnieć o wpisaniu pewnych informacji do oświadczenia. Na szczęście i to nie stanowi większego problemu. W sytuacji, w której większość prowadzących ma w kieszeni telefon z dostępem do internetu, wystarczy sprawdzić jeden z dostępnych w sieci wzorów. Co ważne, nie ma znaczenia że kierowca znajdzie w wyszukiwarce oświadczenie sprawcy w Warcie, a sprawca jest ubezpieczony w PZU. Wzory są uniwersalne i zawsze zawierają takie same dane.