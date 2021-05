Ferrari 812 Competizione, mocniejsza i bardziej szalona wersja Superfast. Jest również wersja z otwartym dachem

Ferrari wreszcie ujawniło nazwę dla mocniejszej wersji 812 – Competizione, a wersja z demontowanym dachem ma dopisek A. Główną wartością 812 Competizione jest oczywiście moc pochodząca z silnika V12 o pojemności 6,5 litra. Wynosi ona 830 KM. Moment obrotowy został nieznacznie zmniejszony w stosunku do zwykłego 812 Superfast i teraz wynosi 695 Nm.

Ferrari 812 Competizione Ferrari

Siedmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem jest wyposażona w nowe oprogramowanie, które skraca czas zmiany biegów o 5 procent. 100 km/h auto jest w stanie osiągnąć w 2,85 s., natomiast prędkość maksymalna wynosi 340 km/h.

Aby silnik mógł wejść na ten poziom, który podaje firma, inżynierowie musieli zmodyfikować silnik V12. Zastosowano nowe, lżejsze o 40 proc. tytanowe korbowody oraz nową „diamentową” powłokę, aby zmniejszyć tarcie na wałkach rozrządu. Zmiany obejmują również lżejszy i bardziej wyważony wał korbowy. Zmieniono również układ wydechowy.

Ferrari 812 Competizione Ferrari

Jak już jesteśmy przy układzie wydechowym, to jego prostokątne końcówki znajdują się na skraju zderzaka dając miejsce na nowy dyfuzor, który odpowiada za 25% całkowitego wzrostu siły docisku w porównaniu do zwykłego modelu. Współgra on z również nowym tylnym spojlerem.

Ferrari było w stanie ulepszyć przepływ chłodzenia 812 Competizione bez powiększania chłodnic. Wszystko za sprawą dwóch dużych wlotów powietrza po bokach grilla. Wyrzut ciepłego powietrza następuje przez otwory wylotowe po bokach auta i na masce.

To, co najbardziej przykuwa w 812 Competizione uwagę, to de facto brak tylnej szyby. Zastąpiono ją panelem, który ma wspomagać docisk i całą aerodynamikę pojazdu.

Ferrari 812 Competizione Ferrari

Competizione ma nowe oprogramowanie systemu Side Slip Control v. 7.0. Felgi z włókna węglowego znalazły się opony Michelin Cup 2 R. Ferrari twierdzi, że udało im się zmniejszyć wagę pojazdu o 38 kg za sprawą nowych materiałów wykorzystanych w napędzie, podwoziu i nadwoziu auta.

Nowe modele 812 Competizione i Competizione A mają być dedykowane dla kolekcjonerów i entuzjastów, to jak na razie Ferrari nie podało ile egzemplarzy powstanie. Prawdopodobnie wersja z otwartym dachem będzie rzadsza.