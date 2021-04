Polacy postanowili poprawić Ferrari. O ich 812 Superfast pisze cały świat

Carlex Design to polska firma zajmująca się głównie modyfikacjami wnętrz. Modyfikacjami, o których zawsze głośno w świecie motoryzacji. Firma z Czechowic-Dziedzic to coś więcej niż tuning - to rodzaj sztuki. Każdy projekt jest wyjątkowy i dopracowany w najdrobniejszym detalu. 85 proc. klientów Carlexa to obcokrajowcy. Firma powstała w 2008 roku. Początkowo jej założyciel, Damian Skotnicki, prowadził ją z żoną. Dziś filie Carlex Design mają siedziby w kilku krajach i to nie tylko w Europie.

Każdy kolejny projekt polskiej firmy wzbudza ogromne zainteresowanie i nie inaczej jest w przypadku Ferrari 812 Superfast, które widzicie na zdjęciach. Carlex nie wspomina nic o modyfikacjach silnika, ale w przypadku tego modelu te nie wydają się potrzebne. Ferrari seryjnie napędzane jest przez 800-konny silnik V12. W 812 Superfast pierwsza setka na liczniku to kwestia 2,9 s, wskazówka prędkościomierza mija 200 km/h po zaledwie 7,9 s, a zatrzymuje się dopiero przy 340 km/h. Następca pięknego Ferrari F12 Berlinetta nie potrzebuje ingerencji w osiągi i napęd. Już z fabryki w Maranello wyjeżdża jako supersamochód.

Ferrari 812 Superfast Carlex Design fot. Carlex Design

Dlatego Carlex Design skupił się na tym, co robi najlepiej, a więc podrasowaniu wnętrza. Postawiono na wszechobecną czerń, z którą kontrastują żółte akcenty. Do wykończenia wnętrza wykorzystano skórę, włókno węglowe oraz alcantarę. Cała kabina jest wykonana ręcznie na zamówienie, a Carlex podrasował praktycznie każdy jej element. A z zewnątrz? Polacy rzadko ingerują w wygląd modyfikowanych samochodów. To nie tuner pokroju Mansory, który chce szokować stylistyką swoich modeli. Dlatego Ferrari 812 Superfast pokryte jest eleganckim szarym lakierem, a jedyną ekstrawagancją są żółte zaciski hamulców. Jednak rzucające się w oczy hamulce to nie pomysł Carlex Design - marki sportowe bardzo często korzystają z żółtego lub czerwonego koloru, żeby podkreślić wyczynowy charakter samochodu.

Carlex Design kolejnym projektem zdobył rozgłos. O Ferrari 812 Superfast Polaków rozpisały się największe motoryzacyjne media. Nic dziwnego, ponieważ to jedna z ciekawszych firm na tuningowej mapie świata - tak oryginalnych wnętrz nie robi chyba nikt.