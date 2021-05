Rower i przejście dla pieszych. Cyklista może przez nie przejechać?

Rower jest jednym z pojazdów ujętych w przepisach Prawa o ruchu drogowym. I choć nie posiada on zazwyczaj silnika, a do tego nie pozwala na rozwijanie większych prędkości, nadal jest pojazdem. A to wyklucza możliwość przejechania na rowerze przez przejście dla pieszych. Rowerzysta przed wkroczeniem na jezdnię musi się zatrzymać i zsiąść z jednośladu. Po pasach powinien poruszać się na nogach. Co w sytuacji, w której nie zastosuje się do tej zasady? Popełnia wykroczenie. Jeżeli to zostanie ujawnione przez policję, rowerzysta zostanie ukarany mandatem o wysokości 100 zł.

REKLAMA

Jazda rowerem po alkoholu. Nadal zabierają prawo jazdy? Ile wynosi mandat?

Kiedy można przejechać rowerem po przejściu dla pieszych?

Warto pamiętać o tym, że od zasady odnoszącej się do pasów i rowerzystów jest pewien wyjątek. Rowerem przez przejście dla pieszych bez żadnych konsekwencji może przejechać dziecko w wieku do 10 lat oraz jego opiekun. Powód? Przepisy uznają, że rowerzysta przed osiągnięciem 10. roku życia tak naprawdę nie jest rowerzystą. Prawo o ruchu drogowym nadal uznaje go za pieszego.

Kiedy rowerzysta nie musi schodzić ze swojego pojazdu podczas przekraczania jezdni? Taka możliwość jest prawnie przewidziana przede wszystkim w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy porusza się jezdnią i przejeżdża przez skrzyżowanie. Zachowuje się wtedy dokładnie tak samo jak inni użytkownicy, a w tym samochody czy motocykle. Po drugie wtedy, gdy wjeżdża na przejazd dla rowerzystów - ale uzyskał wcześniej pierwszeństwo przed samochodami jadącymi jezdnią na mocy np. zielonego światła na sygnalizatorze.

Zobacz wideo Na oczach policjantów wyprzedzał na przejściu dla pieszych

Mandat dla rowerzysty na przejeździe dla rowerzystów

Przepisy jasno precyzują jak powinno wygląda zachowanie się rowerzysty na przejeździe dla rowerzystów. Aby nie tworzyć zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie może on wjeżdżać bezpośrednio przed jadący pojazd. Poza tym rowerzyście na przejeździe zabrania się zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny. Jakimi karami są obwarowane te wykroczenia? Wjechanie bezpośrednio przed jadący samochód może się zakończyć mandatem o wysokości 150 zł. Za zatrzymywanie się lub zwalnianie na przejeździe dla rowerzystów bez wyraźnego powodu grozi kara o wysokości 100 zł.