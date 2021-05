Ile kosztuje Skoda Fabia z salonu? To dobry moment na. okazję!

Obecna generacja Skody Fabii ujrzała światło dzienne w roku 2014. I choć model nadal wygląda dość świeżo, czas jego rynkowego życia powoli dobiega do końca. Czesi oficjalnie zaprezentowali następcę, a to oznacza że Fabia III wypadnie z taśm produkcyjnych pewnie jeszcze w roku 2021. Z czym to się wiąże? Przede wszystkim stanowi dobrą informację dla kupujących. Bo modele z ostatnich miesięcy produkcji zawsze są oferowane w atrakcyjnych cenach. Jak atrakcyjnie wygląda cennik w przypadku Skody Fabii z salonu?

Skoda Fabia z salonu: upust do 5500 zł dla starego rocznika!

W pierwszej kolejności kupujący musi sobie odpowiedzieć na pytanie czy poszukuje samochodu z obecnego rocznika, czy może jest w stanie nabyć Fabię 2020 z jeszcze bardziej atrakcyjną ceną. Jak duża jest różnica? Może ona sięgnąć nawet 5,5 tys. zł. I tak o ile nowa Fabia z obecnego rocznika kosztuje co najmniej 52 650 zł, o tyle za model pochodzący z zeszłego roku zapłacić należy już tylko 47 800 zł. Wersje napędowej? Wszystkie są napędzane benzyną, wszystkie mają 3 cylindry i litr pojemności. Podstawę stanowi motor 1.0 MPI.

Skoda Fabia 1.0 MPI z LPG: tanie auto, tania jazda

Wolnossący benzyniak jest daleki od miana demona prędkości. Moment obrotowy o wartości 95 Nm sprawia, że sprint do pierwszej setki na pokładzie Fabii 1.0 MPI trwa aż 16,4 sek. Dobre informacje? Za 1750 zł kupujący może doposażyć Skodę w instalację gazową Landi Renzo. Po jej montażu hatchback nadal będzie powolny. Z drugiej strony zacznie jeździć za grosze. Zakładając że podawane przez producenta zużycie paliwa na poziomie 6 litrów w cyklu mieszanym jest realne do osiągnięcia, pokonanie 100 km tym autem będzie kosztować nieco ponad 12 złotych.

Alternatywy? Tą stanowi Fabia 1.0 TSI. W tym wariancie silnik otrzymuje nie tylko doładowanie, ale i bezpośredni wtrysk paliwa. A to zasadniczo podwyższa moc i poprawia osiągi. W tym przypadku Skoda ma 95 lub 110 koni mechanicznych. W efekcie czas sprintu do pierwszej setki plasuje się w okolicy 10 sek. Spalanie? Fabia 1.0 TSI w cyklu mieszanym powinna potrzebować nieco ponad 6 litrów benzyny na pokonanie 100 km. Ile kosztuje doładowany hatchback? Cennik startuje od 52 450 zł.

Skoda Fabia Ambition: wersja bazowa z dobrym wyposażeniem

Bazowa wersja Skody Fabii nazywa się Ambition. Jaki poziom wyposażenia oferuje? Kupujący otrzymuje bez żadnej dopłaty czujnik zmierzchu i automatycznie włączane światła, hamulec antykolizyjny, układ wspomagania ruszania na wzniesieniu, pakiet elektryczny, ogrzewane lusterka boczne, radio z kolorowym, 6,5-calowym ekranem dotykowym i bluetooth, komputer pokładowy czy manualną klimatyzację. Standard jest zatem wysoki! A na tym nie koniec, bo na liście opcji pojawiają się atrakcyjne pakiety.

Nabywcy Skody Fabii najczęściej wybierają pakiet Comfort. W jego ramach hatchback otrzymuje 15-calowe felgi aluminiowe, czujniki parkowania z tyłu, światła przeciwmgielne z przodu oraz fotel pasażera z regulacją wysokości. Cena? Dopłata to 1500 zł. Warto jednak dodać, że jeżeli kupujący wybrałby opcje poza pakietem, musiałby dopłacić aż 4600 zł. Kolejną propozycję stanowi pakiet Premium. W tym przypadku Skoda dorzuca radio z dwoma dodatkowymi głośnikami, kamerę cofania oraz skórzaną, wielofunkcyjną kierownicę. Cena? Kierowca płaci 2550 zł, ale otrzymuje wyposażenie warte 4350 zł.

Ile kosztuje Skoda Fabia z salonu? Oto wersja dla Kowalskiego

No dobrze, ale która wersja czeskiego hatchbacka jest najpopularniejsza na polskim rynku? Klienci nad Wisłą na ogół kupują Skodę Fabię Ambition z pakietem Comfort napędzaną silnikiem 1.0 TSI o mocy 95 koni mechanicznych. Ile trzeba za takie auto zapłacić w salonie sprzedaży? W przypadku rocznika 2020 - 53 950 zł, a rocznika 2021 - 58 800 zł.