Wkrótce rozpocznie się remont Trasy Łazienkowskiej. Przeorganizuje ruch w kilku dzielnicach. Na 2,5 roku

Remont estakad Trasy Łazienkowskiej w Warszawie ma ruszyć w wakacje, ale nie wiadomo, czy ostatecznie się to uda. Wszystko przez przedłużające się formalności. Przetarg otwarto we wrześniu 2020 r. Jak informuje "Stołeczna", najtańszą ofertę złożyła firma Skanska i to najprawdopodobniej ona zrealizuje remont. Oficjalnie nie można tego jeszcze potwierdzić, ponieważ pozostałe firmy, które składały swoje oferty, mają czas na składanie odwołań.

Remont Trasy Łazienkowskiej potrwa ponad 2,5 roku

W 2015 r. Politechnika Warszawska wykonała na zlecenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola. Autorzy ekspertyzy rekomendowali wówczas rozebranie obiektów i odbudowanie ich od podstaw.

Pozwoli to na uzyskanie większej trwałości i estetyki, ale również na podniesienie nośności z klasy D na klasę A oraz eliminację dylatacji podłużnej i rozsunięcie wiaduktów

- uzasadniano w ekspertyzie.

Właśnie dlatego trasa, którą codziennie przejeżdża 100 tys. samochodów, będzie budowana od nowa. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne. ZMID nie może zwlekać z tą inwestycją - wiadukty Trasy Łazienkowskiej nie były remontowane od niemal 50 lat, czyli od chwili powstania w 1974 roku.

Jeśli oferenci nie odwołają się od decyzji ZMID, umowa będzie mogła być podpisana jeszcze w maju. Gdy to nastąpi, zwycięska firma będzie miała dwa miesiące na przygotowanie objazdów i przeorganizowanie ruchu - nie tylko na 400-metrowym, remontowanym fragmencie Trasy Łazienkowskiej. Warszawscy kierowcy pamiętają, z czym wiąże się przeorganizowanie ruchu na tej trasie - w 2015 r. w wyniku pożaru naruszona została konstrukcja mostu Łazienkowskiego, co przełożyło się na ogromne korki w kilku dzielnicach. Tym razem będzie jednak lepiej, bo wiadukty nad Agrykolą będą remontowane etapami.

Ruch na Trasie Łazienkowskiej będzie ograniczony, ale nie zostanie wstrzymany

Podczas remontu fragmentu Trasy Łazienkowskiej ruch samochodów ma być zachowany przez cały czas trwania inwestycji. W trakcie rozbiórki pierwszego z wiaduktów przejazd będzie możliwy w obydwu kierunkach po drugim obiekcie. Następnie ruch zostanie skierowany na nowo wybudowany wiadukt i rozpocznie się rozbiórka pozostałej części trasy.

Po dwóch i pół roku remontu Trasa Łazienkowska na wysokości Agrykoli zyska nową nawierzchnię, ciągi pieszo-rowerowe, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i nowe oświetlenie. To, jak mają wyglądać nowe wiadukty Trasy Łazienkowskiej, można zobaczyć na poniższym wideo.