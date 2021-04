Czemu w samochodzie parują szyby? Poznaj przyczynę, a poradzisz sobie z problemem

Każdy kierowca prędzej lub później spotka się z problemem parujących szyb. Z czego wynika? W każdym przypadku mechanizm jest taki sam. Wilgoć zbiera się na powierzchni szyb i tworzy w ten sposób filtr, który ogranicza widoczność. Jazda z zaparowanymi szybami bywa niebezpieczna. Może się bowiem zdarzyć, że prowadzący nie zauważy np. pieszego wchodzącego na pasy. Dodatkowo parujące szyby w większym stopniu rozpraszają światła samochodów - w ten sposób kierowca może być oślepiany przez pojazdy jadące z naprzeciwka.

REKLAMA

Jak poradzić sobie z parującymi szybami w samochodzie?

Doraźnym sposobem na radzenie sobie z parującymi szybami w aucie jest użycie klimatyzacji. Schładzacz nawet zimą powinien w ciągu kilkunastu sekund usunąć wilgoć. Poza tym należy pamiętać o kierowaniu strumienia powietrza na przednią szybę oraz dopasowaniu temperatury - tak żeby nie było zbyt dużej różnicy między powietrzem z nawiewu a powietrzem na zewnątrz. Z punktu widzenia parujących szyb w samochodzie bardzo ważny jest jeszcze jeden czynnik. Kierowca powinien dbać o czystość szyb.

Koniec z naklejką na szybie i kartą pojazdu, czyli na co czekamy w pakiecie deregulacyjnym

Dlaczego w samochodzie parują szyby?

Powodów tak naprawdę może być kilka. Czasami uciążliwość wynika z nagromadzenia wilgoci w kabinie, a czasami usterki układu nawiewów. Ile kosztuje usunięcie problemu z parującymi szybami? Wszystko zależy od źródła problemu. Czasami konieczna jest wymiana wartego kilkanaście złotych filtra, a czasami kosztujący nawet 3 tys. zł remont schładzacza.

Szyby parują przez niesprawne nawiewy

Wentylacja kabiny pasażerskiej to podstawa. Układ pobiera powietrze z zewnątrz, wdmuchuje je do wnętrza i w ten sposób tworzy cyrkulację. Jeżeli któryś z elementów nawiewu (np. wentylator) zawiedzie, przepływ powietrza zostanie ograniczony. A to może potęgować efekt parujących szyb w samochodzie.

Szyby parują przez zapchany filtr przeciwpyłkowy

Zapchany filtr przeciwpyłkowy z czasem zapcha się - zbiera się w nim piach i zanieczyszczenia. A wtedy blokuje wentylację kabiny pasażerskiej. Brak wentylacji oznacza gromadzenie się wilgoci, a wilgoć powoduje parowanie szyb w samochodzie. Co ile wymieniać filtr kabinowy? Najlepiej raz, dwa razy w roku.

Szyby parują przez wilgoć we wnętrzu

Szczególnie jesienią i zimą w kabinie pasażerskiej gromadzi się wilgoć. Woda wniesiona np. na ośnieżonych butach zbiera się w obiciach foteli, dywanikach czy wykładzinie podłogi. I po uruchomieniu nawiewów może potęgować efekt parowania szyb w samochodzie. Jak pozbyć się wilgoci? Najlepiej poczekać na pierwszy upalny dzień i dobrze przewietrzyć kabinę pasażerską.

Zobacz wideo Pies zdycha w rozgrzanym aucie. Wybijesz szybę? [SONDA]

Szyby parują przez awarię nagrzewnicy

Awaria nagrzewnicy (tzw. chłodniczki) sprawia, że do kabiny pasażerskiej przedostaje się płyn chłodzący. Czasami jest go na tyle dużo, że na dywanikach zbierają się kałuże. To prowadzi do zawilgocenia kabiny pasażerskiej i parowania szyb w czasie jazdy.

Szyby parują przez usterkę klimatyzacji

Wspominaliśmy o tym, że klimatyzacja jest w stanie bardzo szybko usunąć parę z szyb. Z drugiej strony niesprawny układ potęguje powstawanie efektu. Co może się popsuć w klimatyzacji? Czasami po prostu brakuje odczynnika chłodzącego. Czasami jednak dochodzi np. do usterki kompresora. W takim przypadku naprawa może kosztować nawet 3 tys. zł. Wymaga bowiem wymiany elementu, czyszczenia układu i napełnienia odczynnikiem.