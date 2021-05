Naklejki z symbolami państw: obca flaga w Polsce to... mandat!

Czy można stosować naklejki z symbolami państw w samochodach? Czasami nawet trzeba - szczególnie w przypadku, w którym auto jest eksploatowane w ruchu międzynarodowym. Zanim jednak kierowca skorzysta z tego uprawnienia, powinien sprawdzić jeden drobiazg. Bo przepisy dopuszczają taką możliwość po wystąpieniu dwóch przesłanek - i określają je art. 59 ust. 1 - 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Po pierwsze wtedy, gdy nalepka narodowościowa zgadza się z miejscem rejestracji pojazdu. Po drugie wtedy, gdy na tablicy rejestracyjnej nie pojawia się oznaczenie kraju - a na nowych rejestracjach symbol jest obecny.

Co zatem w przypadku, w którym kierowca sprowadził samochód z Niemiec i posiada on naklejkę z symbolem DE, a następnie zarejestrował go w Polsce? Taki scenariusz może oznaczać mandat karny. Jeżeli funkcjonariusz w czasie kontroli drogowej zauważy na nadwoziu naklejkę z innym symbolem narodowościowym niż polski, ma prawo ukarać kierowcę grzywną opiewającą na 100 złotych. Podstawę taką daje bowiem art. 60 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Oczywiście warto pamiętać o tym, że mandat za naklejki z symbolami obcych państw wcale nie jest częstym scenariuszem - policja zazwyczaj ostrzega kierowcę. Grzywnę otrzymują przede wszystkim ci prowadzący, którzy próbują dyskutować z funkcjonariuszami. Mimo wszystko lepiej jest usunąć naklejkę z symbolem kraju innego niż Polska z nadwozia zaraz po zakupie pojazdu. Podczas odrywania wlepki należy uważać - można bowiem uszkodzić karoserię. Poza tym kierowca powinien liczyć się z tym, że lakier pod naklejką będzie miał inny odcień niż pozostała część elementu (z uwagi np. na brak procesu blaknięcia).

Mandat nie tylko za naklejki z symbolami państw

Nieprawidłowy znak narodowościowy to nie jedyny przykład, w którym kierowca może otrzymać mandat za naklejkę na samochodzie. Funkcjonariusze mogą wlepić prowadzącemu grzywnę także wtedy, gdy na karoserii widnieje wlepka z nieprzyzwoitym ogłoszeniem, napisem lub rysunkiem albo zawierająca nieprzyzwoite słowa. Kara wynosi od 50 do 100 zł. Co ciekawe, mandat należy się nawet za naklejkę z informacją o firmie motoryzacyjnej umieszczoną na ramce rejestracji - bo według przepisów w pobliżu numerów rejestracyjnych nie można umieszczać żadnych reklam.