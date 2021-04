Prawo jazdy kat. B1 - od ilu lat można zdawać egzamin i czym można później jeździć?

Prawo jazdy kategorii B1 przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 16 rok życia. Wówczas po zrobieniu kursu i zdaniu egzaminu młody adept motoryzacji może kierować pojazdami czterokołowymi. Jest jednak kilka ograniczeń. Masa pojazdu osobowego nie może przekraczać 400 kilogramów, a takiego do przewozu towarów - 550 kilogramów. Dodatkowo maksymalna moc silnika takiego "samochodu" to 15 kW (20,4 KM).

Prawo jazdy kat. B1 daje kierowcy także uprawnienia kategorii AM. Jako osobną kategorię AM można wyrobić już w wieku 14 lat. Z takim dokumentem możemy kierować motorowerem, lekkim czterokołowcem lub zespołem pojazdów składającym się z motoroweru lub czterokołowca lekkiego z przyczepą.

Pojazdy na kat. B1

Niestety na rynku nie ma zbyt wielu pojazdów wpisujących się w założenia kategorii prawa jazdy B1. Niska masa, nieduże osiągi, a mimo to dość wysoka cena sprawiają, że nie jest to zbyt popularna grupa pojazdów.

Na polskim rynku jest jednak kilka "mikrosamochodów", które spełniają założenia kategorii B1. To np. Microcar M.GO, który jest przystosowany do kat. AM. Napędza go dwucylindrowy diesel o pojemności 0,5 litra, który generuje 8 KM. Używane modele z 2011-2012 roku można kupić za około 27 tys. zł.

Alternatywą jest zbudowany na chińskich podzespołach Romet 6E z napędem elektrycznym. Na pełnym naładowaniu pojazd przejedzie 106 kilometrów, a nowy egzemplarz kosztuje 29 900 zł.

Dobrą, ale drogą, propozycją dla 16-latków może być też ZD D2S - tani chiński samochód elektryczny. Ma 20,4 KM mocy (czyli dokładnie tyle ile może mieć na kat. B1), 90 Nm maksymalnego momentu obrotowego i całkiem pojemny bagażnik (274 litry). Wadą może być niestety cena. Auta nie da się oficjalnie kupić, ale można z niego korzystać w ramach długoterminowego wynajmu w cenie ok 1,5 tys. zł miesięcznie i po pierwszej wpłacie w wysokości 5 tys. zł.

Ile kosztuje kurs na kat. B1?

Cena kursu na kategorię B1 uzależniona jest od szkoły nauki jazdy, ale z reguły wynosi 1,5-2 tys. zł. Posiadając kategorię B1, po ukończeniu 18 roku życia wystarczy odbyć 20 godzin zajęć praktycznych i zdać egzamin by zyskać pełne uprawnienia kat. B. Podchodząc do kursu na kat. B "od zera" musimy odbyć 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych.

Prawo jazdy kategorii B1 nie cieszy się zbyt dużą popularnością. To raczej rozwiązanie w podbramkowych sytuacjach - w przypadku rodzin mieszkających poza miastem, kiedy nastolatek musi się usamodzielnić i np. sam dojeżdżać do szkoły. Takie uprawnienia wiążą się jednak z dużymi kosztami. Sam kurs kosztuje niewiele mniej od pełnego kursu na prawo jazdy kategorii B, a pojazd, z którego młody adept kierowania mógłby korzystać, jest po prostu drogi. A będzie potrzebny przecież tylko przez dwa lata. Dlatego większość młodych kierowców (decyzją rodziców) czeka do osiemnastki, by dopiero wtedy zyskać pełne uprawnienia do kierowania pojazdami. Ale w razie potrzeby alternatywa jest.

