Podatek od zakupu samochodu: ile wynosi oraz kiedy i jak go opłacić?

Zakup samochodu używanego oznacza często konieczność ubezpieczenia pojazdu i opłacenia jego rejestracji. Czy na tym lista kosztów się kończy? Niestety nie, bo nabywcę czeka jeszcze opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym celu kierowca powinien zgłosić się do Urzędu Skarbowego należnego swojemu miejscu zamieszkania i tam musi wypełnić deklarację PCC-3. Na jej podstawie urzędnik określi wartość podatku od zakupu samochodu. Aby zamknąć sprawę, kupujący będzie musiał opłacić daninę w określonej kwocie. Bardzo ważny jest też termin. Bo na zapłatę podatku jest 14 dni od momentu zawarcia transakcji.

Podatek od zakupu samochodu - ile wynosi?

Ile wynosi podatek od zakupu samochodu? To 2 proc. wartości rynkowej pojazdu. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli pojazd kosztuje 10 tys. zł, kupujący będzie musiał opłacić w US 200 zł. Co ważne, podstawą do wyliczenia podatku w pierwszej kolejności jest wartość rynkowa auta określana na bazie roczników. Dopiero w sytuacji, w której kierowca zapłacił za pojazd więcej, niż wynosi jego uśredniona wycena, podatek jest płacony od ceny zakupu.

Oczywiście w deklaracji składanej w urzędzie np. drogą elektroniczną kupujący może zadeklarować własną cenę pojazdu. W takim jednak przypadku powinien liczyć się z tym, że urzędnicy po sprawdzeniu deklaracji mogą zakwestionować i wycenę, i wartość podatku od zakupu samochodu. Obniżenie wartości rynkowej wskazanej na podstawie rocznika możliwe jest np. po przedstawieniu dokumentów potwierdzających naprawę powypadkową lub mechaniczną. Urzędy honorują też opinie rzeczoznawców.

Podatek od zakupu samochodu - gdzie i jak go opłacić?

Opłacenie podatku od zakupu samochodu na podstawie deklaracji PCC-3 jest proste. Urzędnik wręczy kierowcy druczek, na którym może on uzupełnić konieczne dane i wpłacić pieniądze w kasie urzędu. Możliwe jest też wykonanie przelewu np. z internetowego konta. W takim przypadku należy pamiętać o zamieszczeniu informacji, że opłata dotyczy podatku PCC-3.

Nie zapłaciłeś podatku od zakupu samochodu? Jakie są konsekwencje?

Konsekwencje związanie z niewypełnieniem obowiązku opłacenia podatku od zakupu samochodu zależą od tego, w jaki sposób wykroczenie zostanie wykryte. Jeżeli przyzna się do niego kupujący, po złożeniu czynnego żalu opłaci sam podatek plus ustawowe odsetki. W sytuacji, w której braku zgłoszenia dopatrzą się urzędnicy, kupujący będzie musiał opłacić daninę, odsetki, a do tego karę wlepioną przez US. Kiedy przedawnia się obowiązek opłaty podatku od zakupu auta? Po 5 latach.

Podatek od zakupu samochodu - kiedy nie trzeba go płacić?

Przepisy znają przypadki, w których kupujący nie musi opłacać podatku od zakupu samochodu. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy potwierdzeniem transakcji staje się faktura - VAT lub VAT marża. Czemu w takim przypadku podatek PCC-3 nie obowiązuje? Powód jest prosty. W ramach ceny zakupu kupujący wnosi już podatek od transakcji w postaci m.in. VAT-u. Przepisy nie przewidują zatem konieczności opłacenia kolejnej daniny od tej samej czynności cywilnoprawnej.

Z podatku od zakupu samochód zwolnione są też te transakcje, w przypadku których wartość rynkowa auta nie przekracza 1000 zł. Poza tym daniny nie opłaca się od pojazdów, które zostały kupione za granicą - PCC dotyczy bowiem tylko terenu Polski.

Podatek od zakupu samochodu - kto nie musi go płacić?

Przepisy podatkowe przewidują przypadki grup zwolnionych z opłaty podatku od zakupu samochodu. Daniny z tytułu PCC nie muszą wnosić osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie mówiące o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo mają orzeczenie stwierdzające lekki stopień niepełnosprawności, ale wiążący się z chorobami narządów ruchu. Co ważne, osoba niepełnosprawna nie będzie płacić podatku PCC tylko wtedy, gdy kupi auto na własne potrzeby, a nie np. w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.