Ekologiczna Toyota jedzie na łowy. Prius przeznaczony na polowania

Można sądzić, że niektóre auta nie nadają się do niektórych czynności. Na przykład Prius może służyć, jako taksówka czy do przewożenia posiłków. Nikt jednak nie wpadł na to, aby uczynić z niego pojazd przeznaczony do polowań. Aż do teraz.

8 Starwood Customs Otwórz galerię Na Gazeta.pl