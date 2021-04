5,5 s. do setki w rodzinnym crossoverze? Oto Hyundai Kona N!

Sportowa gama Hyundaia spod znaku N zaczyna się rozrastać. Koreańczycy na pierwszy ogień wzięli hatchbacki. Teraz nadszedł czas na naturalny kierunek rozwojowy - a zatem usportowienie crossovera. Pojawienie się Hyundaia Kony N w ofercie marki może być kluczowe. Powód? Crossovery biją rekordy popularności w Europie. Mocna wersja o sportowym profilowaniu bez wątpienia dodatkowo podbije sukces modelu i sprawi, że znajdzie on jeszcze większą rzeszę klientów.

Hyundai Kona N: 2 litry, 280 koni i 5,5 s. do setki!

Pierwsze informacje dotyczące Hyundaia Kony N brzmią bardzo dobrze. Koreańczycy pod maską auta umieszczą 2-litrowy, doładowany silnik benzynowy. Ten zaoferuje kierowcy 280 koni mechanicznych i 392 Nm momentu obrotowego. To jednak nie koniec możliwości rzędowej czwórki. Bo w trybie N Grin Shift moc benzyniaka nawet na 20 s. podskoczy do 290 koni mechanicznych. Możliwości? Hyundai Kona N przyspieszy od 0 do 100 km/h w 5,5 s. Prędkość maksymalna powinna oscylować w granicy 240 km/h.

Nowa twarz przebojowego modelu. Hyundai Kona zmienił się nie do poznania

Tryb N Grin Shift nie będzie jedynym dostępnym w Hyundaiu Konie N. Koreańczycy zastosują też tryby N Power Shift i N Track Sense Shift. Pierwszy zmaksymalizuje moment obrotowy podczas zmiany biegów na wyższe w czasie przyspieszania, drugi skróci czas zmiany przełożeń podczas sportowej jazdy. Z jaką przekładnią sparowany będzie silnik spod maski Hyundaia Kony N? Z dwusprzęgłową, automatyczną o ośmiu przełożeniach.

DNA rodziny N, czyli elektronicznie sterowany dyferencjał

Idąc tropem pozostałych modeli z gamy N, sportowa Kona otrzyma też szereg innych modyfikacji. Koreańczycy zastosują w crossoverze układ hamulcowy dopasowany do wysokich osiągów, elektronicznie sterowany dyferencjał o ograniczonym poślizgu, specjalny układ wydechowy, pięć trybów jazdy oraz 19-calowe felgi aluminiowe. A na obręczach zmiany w designie Hyundaia Kony N nie zakończą się.

Projektanci przeprojektowali grill sportowego crossovera. Dołożyli też dodatkowy spojler w przednim zderzaku oraz wydłużyli progi boczne. Design Hyundaia Kony N uzupełniają czerwone akcenty oraz specjalny lakier o nazwie N-exclusive Sonic Blue. W kabinie pasażerskiej pojawi się koło kierownicy z zestawem przycisków dedykowanych serii N, wyświetlacz head-up oraz 10-calowy ekran multimedialny z zegarem kontrolującym czas okrążenia.