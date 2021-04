Jak obliczyć jaką odległość pokona samochód? Mamy czas i prędkość.

Aby odpowiedzieć na pytanie "Jak obliczyć jaką odległość w danym czasie przy określonej prędkości pokona samochód?", trzeba się przede wszystkim zastanowić czym tak naprawdę jest prędkość pojazdu. To wskaźnik, który doskonale odnosi się do naszego pytania. Bo określa dystans, który w określonym czasie jest w stanie pokonać auto. Przykład? Jeżeli jedziecie 100 km/h, oznacza to mniej więcej tyle, że po dokładnie godzinie auto znajdzie się 100 km od punktu początkowego. Po dwóch godzinach dystans powiększy się do 200 km.

REKLAMA

Prędkość to nic innego jak określona odległość (wyrażona w km), którą samochód jest w stanie pokonać w danym czasie (w przeliczeniu na godziny). Tym samym wzór to: prędkość (km/h) = odległość (km) / czas (h).

Mandat za prędkość: czy zabiorą prawo jazdy poza terenem zabudowanym?

Zadany czas jazdy nie zawsze liczony jest w godzinach. Co wtedy?

Model z bezpośrednim przełożeniem prędkości na odległość i czas jazdy jest zdecydowanie najprostszy. Niestety nie zawsze jest tak, że przejazd trwa równą godzinę lub kilka równych godzin. Co w takim przypadku? Całe szczęście jednostkę czasu spokojnie można zamienić z godzin na minuty. Co z odległością? Ta powinna zostać pomniejszona lub powiększona proporcjonalnie do czasu. I tak gdy samochód poruszał się z prędkością 100 km/h, ale jechał tylko 30 minut. To oznacza, że w tym czasie zdążył pokonać 50 km. W sytuacji, w której szybkość nadal wynosiła 100 km/h, ale czas jazdy sięgnął 90 minut, pokonany dystans to 150 km.

Jak wygląda wzór na wyliczenie odległości, którą pokona samochód?

Jak obliczyć jaką odległość w danym czasie przy określonej prędkości pokona samochód? Czy da się podać wzór pozwalający wyliczyć odległość w maksymalnie prosty sposób? Oczywiście że tak. Wystarczy przekształcić wzór fizyczny, który stosuje się w przypadku wyliczania prędkości. Konkretnie powinien on wyglądać w następujący sposób: odległość (km) = prędkość (km/h) x czas (h).