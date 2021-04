Czy można w Polsce zarejestrować samochód z kierownicą po prawej stronie?

Do 15 sierpnia 2015 roku auta z kierownicą po prawej stronie można było zarejestrować w Polsce tylko po zrobieniu tzw. przekładki, czyli przeniesieniu kierownicy na lewą stronę. Przepisy się jednak zmieniły - obecnie kierownicy nie trzeba przekładać, ale by zarejestrować taki samochód i tak trzeba dokonać w nim pewnych zmian.

REKLAMA

Zobacz wideo Wypadek w Tomaszowie Lubelskim. Sprawca z blisko promilem

Modyfikacje samochodu z kierownicą po prawej stronie

By sprowadzony z Wielkiej Brytanii czy Japonii samochód z kierownicą po prawej stronie przeszedł badanie techniczne w Polsce, trzeba dokonać w nim kilku zmian. W świetle przepisów nie trzeba już przekładać kierownicy z prawej na lewą stronę. Zmienić trzeba jednak reflektory, by były przystosowane do ruchu prawostronnego i nie oślepiały innych kierowców. Nowoczesne samochody czasem są wyposażone w funkcję dostosowywania świecenia reflektorów do ruchu prawo- lub lewostronnego, ale w starszych modelach nie znajdziemy takiego rozwiązania.

Należy również zainstalować światło przeciwmgłowe z tyłu po lewej stronie. Warto również przeskalować prędkościomierz z mil na godzinę (mph) na kilometry na godzinę (km/h). Nowoczesne samochody z cyfrowymi wskaźnikami często mają taką opcję w komputerze pokładowym. O tym jak przeliczyć te dane, pisaliśmy w poniższym artykule. Znajdziecie tam również kalkulator jednostek prędkości:

Przelicznik mile na kilometry i odwrotnie - kalkulator

Reasumując - by zarejestrować w Polsce samochód z kierownicą po prawej stronie trzeba:

wymienić przednie lampy na takie z wersji europejskiej;

zamontować z lewej strony tylne światło przeciwmgielne;

przestawić prędkościomierz, by wskazywał prędkość w kilometrach na godzinę (km/h) zamiast w milach na godzinę (mph);

wymienić szkła w lusterkach (szczególnie z lewej strony), by zwiększyć pole widzenia kierowcy.

Koszty takich przeróbek zależą od modelu i od tego jakie części kupimy (nowe czy używane). Przy oszczędnym podejściu modyfikacje powinny kosztować 1-2 tys. zł, choć w przypadku rzadkich modeli kwota ta może być znacznie wyższa.

Rejestracja, przegląd i ubezpieczenie "Anglika"

Sprowadzenie do Polski samochodu z Wielkiej Brytanii wiąże się z kilkoma dodatkowymi opłatami. Przede wszystkim musimy opłacić akcyzę, która wynosi:

3,1 proc. dla pojemności silnika do 2000 cm3;

18,6 proc. dla pojemności silnika powyżej 2000 cm3.

samochód z kierownicą po prawej stronie JAROS3AW KUBALSKI

Następnie konieczne jest przetłumaczenie dokumentów - dowodu rejestracyjnego i dowodu zakupu auta (faktury lub umowy kupna-sprzedaży). Po przetłumaczeniu dowodu rejestracyjnego wykonujemy pierwsze badanie techniczne w kraju. Jego koszt to 150 zł. Co ciekawe, jeśli auto nie było rejestrowane wcześniej w Polsce, nie musi mieć poprzednich tablic rejestracyjnych - nowe (polskie) dostanie po zarejestrowaniu. Następnie z kompletem dokumentów udajemy się do wydziału komunikacji, gdzie możemy zarejestrować samochód. Koszt rejestracji to 256 zł.

Podstawowe koszty przerejestrowania samochodu sprowadzonego zza granicy w 2021 to:

80 zł – tablice rejestracyjne (1000 zł za indywidualne tablice rejestracyjne);

54 zł – dowód rejestracyjny;

75 zł – karta pojazdu,

13,50 zł – pozwolenie czasowe,

18,50 zł – nalepka kontrolna,

12,50 zł – nalepka legalizacyjna,

2,50 zł – opłata ewidencyjna.

Tych dokumentów potrzebujesz, by zarejestrować w Polsce samochód z kierownicą po prawej stronie:

dowód rejestracyjny pojazdu oraz tłumaczenie przysięgłe;

potwierdzenie opłaty akcyzy (lub dokument zwalniający z tej opłaty);

dowód zakupu oraz tłumaczenie przysięgłe (chyba, że umowa jest dwujęzyczna i jest akceptowana bez tłumaczenia w lokalnym urzędzie);

pozytywny wynik badania technicznego;

wniosek o rejestrację;

dowód tożsamości osoby rejestrującej pojazd.

Auta pasjonatów

Do Polski trafia sporo samochodów sprowadzonych, choć popularność Wielkiej Brytanii w tej kwestii systematycznie maleje. W 2016 r. auta sprowadzone z Anglii stanowiły 15,6 proc. wszystkich samochodów sprowadzonych do Polski, a w 2017 i 2018 roku odpowiednio 13,99 i 9,31 proc. Japonia jest jeszcze mniej popularna, przede wszystkim za względu na wysokie koszty transportu do Europy.

TOP5 państw, z których Polacy sprowadzają samochody Clicktrans

Dlatego większość aut z kierownicą po prawej stronie, które znajdują się w Polsce, to samochody pasjonatów. Najczęściej są to modele niszowe, które nie zawsze miały swoje europejskie odpowiedniki (np. Nissan Skyline R34). Zdarzają się oczywiście przypadki sprowadzenia samochodu np. z Wielkiej Brytanii ze względu na okazyjną cenę. Jednak wówczas trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami rejestracji w kraju, a także wyższymi cenami ubezpieczenia.

Ile kosztuje sprowadzenie samochodu do Polski? Mniej niż przed pandemią

Toyota Supra Mk4 Carspotting Media