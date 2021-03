Ile kosztuje sprowadzenie samochodu do Polski? Mniej niż przed pandemią

Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że w 2020 sprowadziliśmy 20 proc. aut mniej niż w roku poprzednim. Natomiast z badań firmy transportowej Clicktrans wynika, że średnia cena transportu samochodu spadła o 3 proc. Najtańsze było sprowadzenie auta z Czech, a najdroższe z Hiszpanii.

Skąd sprowadzamy samochody?

Rok 2020 potwierdził, że Polacy najchętniej sprowadzają samochody z Niemiec. W zeszłym roku co drugie auto było sprowadzone zza naszej zachodniej granicy (57 proc. wszystkich sprowadzonych samochodów). Na drugim miejscu uplasowała się Francja (9,5 proc.), a na trzecim Holandia (6,9 proc.).

Rosnący udział Niemiec w sprowadzaniu aut nie zaskakuje. W czasie pandemii transport międzynarodowy samochodów dalej funkcjonował, jednak obostrzenia na granicach niekiedy wydłużały realizację transportu. Bliskość Niemiec dawała większą pewność, że transport będzie przeprowadzony szybko i sprawnie. Ponadto, Niemcy to jeden z najtańszych kierunków, jeśli chodzi o sprawdzenie samochodów

– mówi Michał Brzeziński, CEO Clicktrans.

TOP5 państw, z których sprowadzamy samochody do Polski Raport Clicktrans

Ile kosztuje sprowadzenie samochodu do Polski?

Sprowadzenie auta z zagranicy do Polski w 2020 kosztowało średnio 1 378 zł. To taniej o 3 proc. w porównaniu do 2019 roku, kiedy średni koszt wynosił 1 414 zł. W 2020 roku najtańsze było sprowadzenie auta z Czech (982 zł), a najdroższe z Hiszpanii (3 017 zł). Transport pojazdu na najpopularniejszej trasie, czyli z Niemiec do Polski, kosztował średnio 1 193 zł. To po Czechach najtańszy kierunek sprowadzenia samochodu.

Ile kosztuje sprowadzenie samochodu do Polski? Raport Clicktrans

Jakie marki samochodów sprowadzamy?

W czołówce najpopularniejszych marek sprowadzanych samochodów trwa zacięta rywalizacja. Audi i BMW dzieli mniej niż jeden punkt procentowy, ale ostatecznie to Audi okazało się ulubioną marką Polaków. Rok temu ten tytuł zdobyło BMW, posiadając równie niewielką przewagę.

A jak wygląda sytuacja ze sprowadzaniem konkretnych marek z poszczególnych krajów? Z Holandii i Szwecji najchętniej sprowadzamy samochody marki Audi. Z kolei z Niemiec, Belgii i Wielkiej Brytanii najczęściej przyjeżdżają do nas modele BMW. Z Francji decydujemy się na Renault, a z Włoch do Polski przyjeżdżają Fiaty.

Najpopularniejsze marki sprowadzanych samochodów w 2020 r. Clicktrans

Dokąd sprowadzamy samochody?

Od kilku lat Polacy sprowadzają auta głównie do trzech województw: mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego. W 2020 te województwa miały łącznie 34 proc. udział w zleceniach transportowych aut. Jest to wynik podobny do tego z 2019 roku (34,4 proc.).

Najwięcej aut sprowadzamy do Warszawy (3,6 proc.), jednak żadne z polskich miast nie ma znaczącego udziału w sprowadzaniu aut. W TOP 8 znajdują się duże, wojewódzkie miasta, jednak udział w transporcie jest mocno rozproszony. Najpopularniejsze miasta, zaprezentowane na wykresie, stanowią ledwie 17 proc. udziału w zleceniach transportowych aut do Polski.

Do jakich miast sprowadzamy samochody? Clicktrans

