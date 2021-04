mObywatel i prawo jazdy - jak dodać dokument?

5 grudnia 2020 roku rozszerzona została funkcjonalność aplikacji mObywatel. Pojawiła się w niej opcja załadowania elektronicznego potwierdzenia posiadania uprawnień do kierowania pojazdami. Jak wygląda prawo jazdy mObywatel? Trochę jak standardowy dokument, jednak przeniesiony na ekran telefonu. Pokazuje zdjęcie kierowcy, element graficzny z wizerunkiem flagi, hologram, numer fizycznego blankietu oraz wskazuje kategorie prawa jazdy. mPrawo jazdy wyświetla też informację czy dokument jest aktywny.

Prawo jazdy w telefonie - od dziś nie trzeba go mieć przy sobie. Kiedy warto? Co jeśli policja nie ma zasięgu?

mObywatel, prawo jazdy: jak dodać mPrawo jazdy?

Jak dodać mPrawo jazdy do aplikacji mObywatel? W sytuacji, w której program jest w pełni aktywny i pokazuje tożsamość, wystarczy kliknąć na znak "+" (dodaj dokument) znajdujący się w oknie głównym. Następnie konieczne jest wybranie opcji mPrawo jazdy. Aby potwierdzić operację, może być konieczne zalogowanie się profilem zaufanym, ewentualnie bankowością elektroniczną. Poza tym warto pamiętać o tym, że czasami mPrawo jazdy nie zostanie pobrane od razu - obciążone serwery mogą potrzebować chwili na przesłanie danych dokumentu na telefon.

Dodanie mPrawa jazdy do aplikacji mObywatel można potwierdzić na jeszcze jeden sposób. A tym jest elektroniczny dowód osobisty wyposażony w chip NFC. Jak to zrobić? Do autoryzacji prośby konieczne stanie się wcześniejsze ściągnięcie aplikacji rządowej eDO App oraz podanie numeru PIN - który został przypisany do dowodu w czasie odbioru dokumentu w urzędzie. Aplikacja odczyta w takim przypadku dane zapisane w dowodzie osobistym po jego przyłożeniu do telefonu komórkowego i potwierdzi możliwość ściągnięcia mPrawa jazdy.

Kiedy może się przydać mPrawo jazdy?

Kiedy może się przydać mPrawo jazdy? Przede wszystkim w sytuacji, w której kierowca zostanie zatrzymany do kontroli drogowej. Może wtedy elektroniczny dokument okazać funkcjonariuszowi. Poza tym mPrawo jazdy może być konieczne w czasie wypożyczania samochodu, przy zakupie nowej polisy ubezpieczeniowej na auto lub po kolizji - aby udowodnić sprawcy lub poszkodowanemu posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami. Ile kosztuje mPrawo jazdy? To element darmowej aplikacji mObywatel - tym samym i elektroniczne prawo jazdy jest darmowe.

Czy prawo jazdy w aplikacji mObywatel jest bezpieczne? Dane pojawiające się w telefonie są szyfrowane i podpisane certyfikatem. Certyfikat gwarantuje im autentyczność - bo jeden certyfikat jest przypisany do jednego konta w czasie jego aktywacji. Co w razie zgubienia lub kradzieży telefonu? Dostęp do aplikacji mObywatel jest chroniony hasłem - np. kodem PIN, odciskiem palca lub wzorem twarzy.