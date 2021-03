Policyjne bmw wpadło na nielegalne wyścigi. Posypały się mandaty i punkty karne

Policyjne bmw na wyścigach

Do zdarzenia doszło w sobotę 21 marca o godzinie 1:46 w Poznaniu. Takie nagrania policja publikuje zwykle z lekkim opóźnieniem, dlatego o nielegalnych wyścigach na ulicach stolicy Wielkopolski zrobiło się głośno w połowie tygodnia. W nocy zorganizowano zlot. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby jego częścią nie były nielegalne wyścigi. Jakiekolwiek ściganie się samochodami na drogach publicznych jest skrajnie niebezpieczne, a późna pora nie może być żadnym wytłumaczeniem. To prosta droga do tragedii. Ucierpieć mogą nie tylko uczestnicy wyścigu, ale także inni kierowcy albo piesi na przystanku.

REKLAMA

Policja wpadła na zlot miłośników tuningu pod marketem. Ponad 130 mandatów

Na zlot przyjechał nieoznakowany radiowóz marki bmw grupy SPEED. Na miejscu zlotu przy ulicy Cmentarnej zebrało się dwadzieścia osób, każdy w swoim samochodzie. Uczestnicy nie rozpoznali policjantów i nawet... ustawili ich bmw do wyścigu. Funkcjonariusze chętnie skorzystali z okazji. Ustawili się za dwójką uczestników. I poczekali na sygnał sędziego do startu. Wyścig trwał chwilę. Policyjne bmw od razu włączyło koguty i kazało zjechać piratom z drogi. Wszystko zarejestrowała kamera radiowozu, a nagranie udostępnił rzecznik wielkopolskiej policji:

Jaką karę wymierzono kierowcom?

Do nielegalnego wyścigu ustawiło się dwoje dwudziestolatków, kobieta i mężczyzna. Każde za kierownicą swojego bmw. Policjanci ukarali ich za "stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym". Mandat w tej konkretnej sytuacji wyniósł 220 zł, a na konto młodych i gniewnych dopisano po sześć punktów karnych.

Policja regularnie publikuje podobne nagrania. Ku przestrodze. Niedawno było bardzo głośno o pojedynku, jaki stoczyły ze sobą bmw x5 i skoda fabia combi na warszawskim odcinku S8 w godzinach popołudniowych. Szaleńczy slalom pomiędzy innymi samochodami był na tyle groźny dla otoczenia, że policjanci grupy SPEED stwierdzili, że mandat i punkty karne to zbyt niska kara. Sprawę skierowano do sądu. Sędzia może wymierzyć karę grzywny do 5000 zł oraz orzec zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do lat 3. Kierowcom oczywiście od razu zatrzymano prawo jazdy.