Wymiana wycieraczek? Zrób to sam!

Wycieraczki samochodowe są niedocenianym elementem wyposażenia. Czemu? Bo kierowcy dostrzegają ich wpływ na bezpieczeństwo dopiero w złych warunkach pogodowych. Za ich sprawą możliwe jest utrzymanie widoczności w czasie jazdy w deszczu czy w sytuacji, w której na przednią szybę spod kół innych aut trafia błoto pośniegowe. Jak poznać, że konieczna jest wymiana wycieraczek? Ich pracy towarzyszą nieprzyjemne dźwięki, ewentualnie pióra poruszające się po szybie pozostawiają wyraźnie widoczne smugi.

Jak często wymieniać wycieraczki?

Jak często wymieniać wycieraczki w samochodzie? To tak naprawdę wyznacza stan piór. Czasami bowiem wycieraczki wytrzymują dwa lata, a czasami ulegają uszkodzeniu już po jednym sezonie zimowym. Zima co do zasady jest dla nich najtrudniejsza. Pióra uszkodzić może zalegający na nich lód czy też sam kierowca - gdy o poranku zamiast skrobać szybę, polewa ją płynem do spryskiwaczy i uruchamia wycieraczki.

Wycieraczki i zima - jak o nie dbać, by służyły nam długo i efektywnie?

Wymiana wycieraczek: ile kosztują nowe pióra?

Zanim kierowca weźmie się za wymianę wycieraczek, powinien kupić komplet nowych. Na rynku dostępne są dwa modele. Wycieraczki szkieletowe to takie, które posiadają gumowe pióro zaczepione do metalowego stelaża. Wycieraczki hybrydowe mają elastyczny stelaż połączony z piórem. Pomijając wygląd, poszczególne modele różnią się też ceną. Hybrydowe prawdopodobnie będą o jakieś 15 - 20 złotych droższe od szkieletowych. Komplet wycieraczek samochodowych będzie kosztować od 30 do nawet ponad 200 złotych.

Podczas zakupu nowych wycieraczek kluczowa jest ich długość. Skąd kierowca ma wiedzieć jaki rozmiar wybrać do swojego auta? W ustaleniu wielkości wycieraczek pomóc powinien pracownik sklepu motoryzacyjnego - sprawdzi ją w katalogu dołączanym do produktów przez producentów.

Wymiana wycieraczek: o czym pamiętać?

Pierwszym krokiem podczas wymiany wycieraczek jest… zgaszenie silnika i wyjęcie kluczyków ze stacyjki. W ten sposób kierowca będzie miał pewność, że np. jeden z pasażerów przypadkowo nie uruchomi wycieraczek w czasie wymiany. Po drugie należy odgiąć ramiona wycieraczek w stronę końca maski. Dzięki temu możliwy stanie się demontaż starych piór i montaż nowych. Wymiana wycieraczek nie jest skomplikowana. Kierowca prawie w 100 proc. przypadków może wykonać ją sam. Co więcej, nie trwa długo. Właściciel auta powinien zamontować nowe pióra w jakieś 10 minut.

Wymiana wycieraczek: wybierz właściwy adapter!

Sposób wykonania wymiany wycieraczek zależy tak naprawdę od technologii zastosowanej przez producenta. Czasami montuje się je na tzw. wtyk, a czasami są zatrzaskiwane w plastikowym mocowaniu umieszczanym na końcówce metalowego ramienia - w bazie mocującej. Na szczęście sposób montażu na ogół nie odgrywa roli dla nowych wycieraczek - producenci w zestawie dołączają bowiem komplet adapterów obsługujących różne techniki montażowe.

Wymiana wycieraczek w trybie… serwisowym?

Rozbieżności w kwestii technologii wymiany wycieraczek w autach nie wyczerpują jeszcze listy scenariuszy nietypowych. Może się bowiem zdarzyć, że przerwa między maską a szybą jest na tyle mała, że ramienia wycieraczki nie da się odgiąć - tym samym dostęp do piór nie jest możliwy. Co wtedy? W takim przypadku producenci stosują tzw. serwisowy tryb wymiany wycieraczek. Uruchamia się go najczęściej w komputerze pokładowym. Za jego sprawą ramiona automatycznie wysuwają się zza maski - dają kierowcy właściwy dostęp.