Wycieraczki i zima - podnosić czy nie? Jak odkleić je od zamarzniętej szyby?

Zima nie jest łatwym czasem dla wycieraczek. Używamy ich często, zdarza się, że pióra przymarzają do szyby. Dlatego warto wiedzieć jak zadbać o ich kondycję, by zapewniały nam dobrą widoczność niezależnie od pogody.

Jak dbać o wycieraczki w samochodzie?

Przede wszystkim nie używajmy ich do odśnieżania! Wielu kierowców z lenistwa lub pośpiechu decyduje się na usunięcie z przedniej szyby śniegu i lodu za pomocą wycieraczek i dużej ilości płynu do spryskiwaczy. To najszybszy sposób na zniszczenie ich gumowych elementów. Raz uszkodzona wycieraczka nie będzie później odpowiednio przylegać do szyby, przez co nie usunie z niej wody i zanieczyszczeń, a jedynie wszystko rozmaże. Wówczas jedynym ratunkiem będzie zakup nowych piór.

Jeśli na przedniej szybie zalega śnieg należy usunąć go szczotką, albo w ostateczności ręką. Jeśli jej powierzchnia pokryta jest lodem nie obejdzie się bez skrobaczki. Należy pamiętać, by dokładnie oczyścić z lodu całą powierzchnię, po której poruszają się wycieraczki.

Niektóre auta wyposażone są w podgrzewanie przedniej szyby. To idealne rozwiązanie do radzenia sobie z lodem na szybie. Niestety nieliczne modele posiadają taką opcję na liście wyposażenia, więc większość kierowców musi sobie radzić manualnie.

Przymarznięte wycieraczki - co zrobić?

Czasem wycieraczki przymarzają do powierzchni szyby. Co wtedy? Nie należy ich odrywać na siłę, bo uszkodzimy pióro. Należy delikatnie usunąć lód z szyby i wycieraczki skrobaczką. Po delikatnym podważeniu przymarznięta guma odklei się od szyby. Wtedy należy dokładnie oczyścić ją z resztek lodu i upewnić się, że pióro wycieraczki jest czyste. W przeciwnym razie nie będzie skutecznie zbierać z szyby wody i zanieczyszczeń.

Podnoszenie wycieraczek

Wielu kierowców w okresie zimowym podnosi wycieraczki, by zapobiec ich przymarzaniu. Zostawiając wycieraczkę w pozycji uniesionej na długie godziny sprawiamy, że rozciąga się sprężyna dociskająca jej ramię do szyby. Oczywiście jeśli zrobimy tak raz, nic się nie stanie. Jeśli jednak będziemy to praktykować przez całą zimę lub wręcz przez kilka sezonów z czasem zauważymy, że wycieraczki nie ściągają już wody tak dobrze jak kiedyś. Sprężyna wyciągnie się i nie będzie odpowiednio dociskała wycieraczki do szyby. W takiej sytuacji trzeba będzie wymienić cały mechanizm wycieraczek, co może kosztować nawet kilkaset złotych.

Jest inny sposób, by zapobiec przymarzaniu wycieraczek do szyby. Gdy zostawiamy auto na zewnątrz podczas mrozów, pomiędzy wycieraczki a szybę możemy podłożyć kawałki folii. Łatwo ją usuniemy, nawet gdy szyba będzie skuta lodem.

Płyn do spryskiwaczy

Zimą należy też pamiętać o regularnym uzupełnianiu płynu do spryskiwaczy. Oczywiście zimowego, który nie zamarznie przy ujemnych temperaturach. Błoto pośniegowe, które trafia na przód naszego auta spod kół poprzedzającego samochodu sprawia, że dosłownie co kilkaset metrów konieczne jest oczyszczenie szyby. Ze spryskiwaczy zimą korzystamy więc dużo częściej niż wiosną czy latem. Brudna szyba nie zapewni nam odpowiedniej widoczności, a to może wręcz doprowadzić do kolizji.

