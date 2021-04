Mandat za złe opony. Ile wynosi i jak go uniknąć?

Samochód styka się z asfaltem powierzchnią odpowiadającą pod względem wielkości kartce A4. Płaszczyzna ta zapewnia bezpieczeństwo, a jej jakość gwarantują opony. Jeżeli zatem ogumienie nie znajduje się w dobrym stanie technicznym, kierowcy nie uratują żadne nowoczesne systemy montowane w pojeździe. Pomimo wyposażenia auta w ABS czy ESP, potęguje się ryzyko wystąpienia poślizgu w czasie jazdy oraz groźnego w skutkach zdarzenia drogowego.

Mandat za złe opony, czyli tak właściwie za co?

Stan opon jest kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa. Niestety polskie prawo nie okazuje się mocno restrykcyjne w kwestii określenia minimalnych wymagań dotyczących ogumienia. A to przekłada się na kary. Kiedy zatem można otrzymać mandat za złe opony? Przede wszystkim w przypadku, w którym wysokość bieżnika jest mniejsza niż 1,6 mm. To jednak nie koniec przesłanek, które pozwalają policjantom na wlepienie kierowcy grzywny za opony.

Mandat za złe opony pojawia się wtedy, gdy:

ogumienie nosi widoczne ślady uszkodzeń - np. na ścianie bocznej,

z bieżnika wystają elementy konstrukcji wewnętrznej - np. drutowania,

na kołach jednej osi zamontowane są opony o różnej konstrukcji.

Mandat za złe opony: ile wynosi kara?

Mandat za złe opony jest niemały. Funkcjonariusze mogą ukarać prowadzącego grzywną wynoszącą od 20 do 500 złotych. I choć do jego konta nie dopisane zostaną punkty karne, powinien liczyć się z jeszcze jedną sankcją. Policjanci odbiorą dowód rejestracyjny pojazdu. Kara za zły stan opon czeka jednak na właściciela pojazdu nie tylko w czasie kontroli drogowej. Zużyte ogumienie będzie podstawą do nieprzedłużenia ważności badania technicznego przez diagnostę w czasie corocznego przeglądu.

Mandat za opony zimowe w lecie lub letnie zimą?

Czy mandat za złe opony dotyczy też sezonów drogowych? W polskim systemie prawnym nie ma takiego pojęcia jak mandat za opony zimowe w lecie czy mandat za opony letnie zimą. Powód? Sezonowa wymiana ogumienia nie jest wymuszana przez Prawo o ruchu drogowym. Zmianę przepisów w tej kwestii od lat proponują chociażby przedstawiciele Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. Jak na razie ich postulaty nie spotkały się z wszczęciem inicjatywy legislacyjnej - i pewnie szybko się to nie zmieni.

Jak dbać o stan opon w samochodzie?

A więc jak dbać o stan opon? Kluczem do sukcesu są trzy czynniki. Po pierwsze należy regularnie kontrolować kondycję ogumienia - ciśnienie powietrza, wysokość bieżnika czy występowanie uszkodzeń ściany bocznej. Po drugie bardzo ważna jest szybka reakcja na wszelkie objawy świadczące o problemach z oponami - np. pojawienie się ściągania pojazdu w czasie jazdy. Po trzecie znaczenie ma właściwe przechowywanie opon między sezonami. Koła po zdjęciu z auta powinny być przetrzymywane w zacienionym, suchym miejscu.

Regularna kontrola sprawi, że kierowca nie tylko uniknie mandatu za złe opony, ale przede wszystkim zadba o bezpieczeństwo swoje, pasażerów i innych użytkowników dróg. Dlatego warto o tym pamiętać.